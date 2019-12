I marts 2018 bliver en hypnotisør fra Rødovre Centrum idømt tre år og seks måneders fængsel for overgreb begået på ti kvinder. Seksuelle overgreb.

Krænkelserne og voldtægterne har fundet sted gennem mindst seks år, og alle kvinderne har tillidsfuldt ladet sig hypnotisere.

'Hypnotisøren' er en podcast, der over fem afsnit - gennem interviews med flere af de kvindelige ofre - dykker ned i den gruopvækkende sag, hvor kvinderne stadig har store mén fra de både fysiske og psykiske overgreb.

Krænket gennem 11 måneder

Sagen startede i 2016, da en teenagepige gik til politiet.

I detaljer fortalte hun, hvordan hendes hypnotisør gennem 11 måneder havde forgrebet sig på hende.

Hun fortalte, hvordan overgrebene, som fandt sted i hypnotisørens lille behandlerværelse i Rødovre Centrum, skete, imens hun var under hypnose. Ude af stand til at sige fra.

Ville ikke tilstå

Hypnotisøren blev i december 2016 stillet for retten, og sagen skulle behandles som en tilståelsessag.

Men hypnotisøren tilstod ikke. I hvert fald ikke i det omfang, som retten fandt tilstrækkeligt.

Michael Ole Anker Poulsens klinik lå i shoppingcentret Rødovre Centrum.

Sagen røg tilbage til politiet, alt imens B.T. begyndte at skrive om hypnotisørens ugerninger.

Og herfra eksploderede sagen.

Nye ofre stod frem

Flere kvinder - nye ofre - trådte frem fra mørket og tegnede med deres gruopvækkende historier et billede af et årelangt og systematisk misbrug.

I alt henvendte omkring 10 kvinder sig til B.T., og på baggrund af deres historier i avisen samt deres efterfølgende forklaringer til politiet, kunne anklagemyndigheden pludselig rejse en ny sag mod hypnotisøren.

Gangen, der løb lige uden for døren til Michael Ole Anker Poulsens klinik, hvor han over en periode på mindst seks år krænkede og voldtog en lang række kvinder.

Da retssagen gik i gang i byretten i Glostrup i 2018 indeholdt anklageskriftet mod hypnotisøren ikke længere kun et navn. Nu stod der 10 kvindenavne bag de grove anklager.

