Ud over de skræmmende vidneudsagn fra de 10 kvinder, som Michael Ole Anker Poulsen krænkede og voldtog i sin klinik i Rødovre Centrum, var særligt én mand med til at fælde hypnotisøren.

Bobby Zachariae.

Dr.med. og professor ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet med over 30 års forskningserfaring i hypnose.

Bobby Zachariae er også selv hypnotisør og blev indkaldt som ekspert i retssagen mod Michael Ole Anker Poulsen, da den kørte i Retten i Glostrup i foråret 2018.

Hans brede viden om, hvordan hypnose virker, samt hvilken magt hypnotisøren har over den hypnotiserede, var afgørende for at få Michael Ole Anker Poulsen dømt.

Bobby Zachariae medvirker i femte og sidste afsnit af B.T.s podcast-serie 'Hypnotisøren', som du kan høre herunder.

Giver afkald på selvkontrol

I podcasten forklarer han blandt andet, hvordan relationen mellem hypnotisør og den hypnotiserede er helt særlig.

»Hypnotisøren fremstår som en særlig autoritet. Den daglige selvkontrol bliver løsnet i hypnose. Man kan sige, at den hypnotiserede giver afkald eller deponerer sin egen selvkontrol hos hypnotisøren,« siger Bobby Zachariae.

Bobby Zachariae er cand.psych., dr.med. og professor ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Han har forsket i hypnose siden slutningen af 1980'erne. Vis mere Bobby Zachariae er cand.psych., dr.med. og professor ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Han har forsket i hypnose siden slutningen af 1980'erne.

Hypnotisør og klient indgår en form for kontrakt, hvor den hypnotiserede i endnu højere grad end i andre behandler-klient-relationer kan føle sig tvunget til at acceptere ting, som man i andre situationer ville være mindre tilbøjelig til at acceptere.

Ifølge Bobby Zachariae betyder dette dog ikke, at man kan få folk til hvad som helst under hypnose.

Gav ofrene ordrer

I den konkrete sag mod Michael Ole Anker Poulsen fortæller de kvindelige ofre til B.T., at han var enormt manipulerende.

Kvinderne fortæller, hvordan Michael Ole Anker Poulsen gav ordrer og direkte bebrejdede dem, hvis ikke de gik med til det, som han dikterede.

Gangen, der løb lige uden for døren til Michael Ole Anker Poulsens klinik, hvor han over en periode på mindst seks år krænkede og voldtog en lang række kvinder. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Gangen, der løb lige uden for døren til Michael Ole Anker Poulsens klinik, hvor han over en periode på mindst seks år krænkede og voldtog en lang række kvinder. Foto: Bax Lindhardt

Et lettere offer

Ifølge Bobby Zachariae er man som klient af flere årsager ekstra sårbar under hypnose.

»Ofte har man lukkede øjne og kan dermed ikke følge med i, hvad der foregår rundt om én. Hypnose er også omgærdet af en del mystik, som giver hypnotisøren en særlig autoritet,« lyder det fra professoren.

»Så ja. Alt andet lige vil man nok sige, at den hypnotiserede er et lettere offer end patienter, der har åbne øjne eller befinder sig i deres normale opmærksomme tilstand. De færreste, der er i hypnose, kender jo til fænomenet hypnose eller ved præcis, hvordan en behandling i hypnose skal foregå. Derfor er de mere sårbare.«

I vidneskranken under selve retssagen forklarede hypnose-eksperten også, at en hypnotiseret person med lukkede øjne lettere bliver »taget på sengen«.

»Når man befinder sig i hypnose, er man mere passiv, har mindre overblik over situationen og er mere usikker på, hvad man bør forvente af situationen. Derfor kan det tage længere tid for os som klienter at opdage, når noget begynder at overskride vores grænser og også længere tid at sige fra,« lyder det fra psykologi-professoren.

Hør hele interviewet med Bobby Zachariae HER, hvor han også giver et bud på, hvordan han selv ville starte en hypnose-seance.

B.T. har via Kriminalforsorgen kontaktet Michael Ole Anker Poulsen med en forespørgsel om et interview til podcasten. Han er ikke vendt tilbage.