Det var hende – 16-årige A. – der fik lavinen til at rulle. Hende, der først fældede ham.

Hende, der stolt kan kigge sig i spejlet og sige: 'Jeg gjorde en forskel.'

Og det gør hun også. For hun er stolt.

Men spejlbilledet viser det ikke. Pigen, der kigger tilbage, er krakeleret.

Overgrebene har ødelagt hende. Arret hendes unge sjæl og efterladt hende endnu mere skrøbelig og traumatiseret, end hun var, da hun opsøgte hypnotisør Michael Ole Anker Poulsen for første gang den 1. juli 2015.

Det kommer frem i første afsnit i B.T.s podcast-serie 'Hypnotisøren', der over fem afsnit dykker ned i den gruopvækkende sag om hypnotisør Michael Ole Anker Poulsen, der i 2018 blev dømt for at krænke og voldtage 10 kvinder, imens han havde dem under hypnose i sit lille behandlerværelse i Rødovre Centrum.

I podcasten står tre af hypnotisørens ofre frem og fortæller ærligt, hvordan de har det i dag.

Hvordan tilliden til mænd, autoriteter og retsvæsen har lidt et alvorligt knæk, efter Michael Ole Anker Poulsen med hypnotiske greb tog kontrol over deres sind og frie vilje for herefter at forgribe sig på dem.

Gangen, der løb lige uden for døren til Michael Ole Anker Poulsens klinik, hvor han over en periode på mindst seks år krænkede og voldtog en lang række kvinder.

A. medvirker ikke med sin stemme i podcasten, men hun har givet lov til, at de svar, som hun har givet til B.T. over Messenger, bliver offentliggjort.

Den i dag 20-årige pige er stadig dybt påvirket af sagen, og hun kæmper fortsat med svære mén som følge af Michael Ole Anker Poulsens overgreb, der stod på i 11 måneder fra juli 2015 til juni 2016.

Lyst til at forsvinde

A. led af svær OCD, angst og personlighedsforstyrrelse, da hun opsøgte Michael Ole Anker Poulsen med håbet om, at en rejse ind i sindet via hypnose måske kunne være vejen til en lysere tilværelse.

På det tidspunkt havde A. taget antidepressiv medicin, siden hun var 14, og været indlagt på psykiatrisk afdeling i et år.

Hun havde tydelige mærker efter selvskade på armene, og ifølge A. var Michael Ole Anker Poulsen fuldt ud bekendt med hendes mentale tilstand efter deres første session, hvor også A.s mor var til stede.

I retten afviste Michael Ole Anker Poulsen at kende til den unge piges sygdom, ligesom han understregede, at A. »ikke virkede mere skrøbelig end andre, han behandlede«.

Det udlæg stemmer ikke helt overens med A.s opfattelse af, hvad der blev sagt under deres første session:

»Jeg fortalte ham, at jeg gjorde mig selv ren med rengøringsmidler. I bund og grund var jeg en meget syg pige, der bare havde lyst til at forsvinde,« skriver A. til B.T.

Virkede omsorgsfuld

Under den første session virkede Michael Ole Anker Poulsen både tillidsvækkende og omsorgsfuld, og A. bookede derfor en ny tid.

Men i de efterfølgende sessioner, hvor A.s mor ventede uden for behandlerrummet, ændrede Michael Ole Anker Poulsen karakter.

I hvert fald fik A. ifølge retsdokumenterne gennem de følgende 11 måneder blandt andet knappet sine bukser op og ført en finger op i skeden.

Hun blev udsat for gensidig onani, og i seks tilfælde fik hun hypnotisørens lem i sin mund, indtil han fik udløsning. Ved minimum to tilfælde var det så smertefuldt, at A. fik tårer i øjnene, og i et enkelt tilfælde kastede hun op undervejs.

Michael Ole Anker Poulsen blev dømt for i 'ikke under otte tilfælde' at have forgrebet sig på A. Alt sammen imens den 16-årige pige var under hypnose.

Får stadig flashback

Selvom hændelserne ligger tre år tilbage, har de lige siden – og fortsat i dag – haft enorme følgevirkninger for A.

Hun fortæller, hvordan tilliden til autoriteter – som fx. skolelærere – er fuldstændig væk, og hvordan en dyb mistro til andre mennesker – især mænd – har forplantet sig i hende.

»Jeg kan ikke have øjenkontakt med nogle mennesker. Jeg er så bange for at kigge på mænd, og jeg tror, at alle mænd har onde tanker. Jeg får stadig mareridt og flashback til det, der skete, flere gange om ugen.«

B.T. er bekendt med A.s sande identitet, men hun har ønsket at forblive anonym.

B.T. har via Kriminalforsorgen kontaktet Michael Ole Anker Poulsen med en forespørgsel om et interview til podcasten. Han er ikke vendt tilbage.

