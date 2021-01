B.T.s astrolog, Karl Aage Jensen, har – ud over at lægge et årshoroskop for de 12 stjernetegn – udpeget nogle særlige fødselsdatoer, som er ensbetydende med et særligt gunstigt eller et særligt udfordrende 2021.

Det handler ifølge astrologen om, hvor planeterne Neptun og Pluto befinder sig i det kommende år, og datoerne skal ses som vejledende, fordi de særlige perioder flytter sig i et jævnt tempo hen over årene, i takt med at planeterne bevæger sig rundt om solen.

For eksempel: De udfordringer, der i 2021 rammer personer med fødselsdag omkring 15. januar, ligner dem, som sidste år ramte dem, som satte flag i lagkagen omkring 13. eller 14. januar.

Således er der tale om 'plus-minus et par dage', siger Karl Aage Jensen. Dertil er der individuelle forskelle på, hvor længe de gode eller dårlige perioder varer, og hvor stor en indflydelse de ifølge astrologien får på vores liv – det afhænger af de individuelle horoskoper. Men over en bred kam kan alle, der er født tæt på de følgende datoer, godt begynde at forberede sig på et enten positivt eller udfordrende 2021.

Pluto er en af de mest voldsomme planeter i astrologisk sammenhæng. I astronomisk sammenhæng er den blevet degraderet til en dværgplanet. Foto: HO/Nasa Vis mere Pluto er en af de mest voldsomme planeter i astrologisk sammenhæng. I astronomisk sammenhæng er den blevet degraderet til en dværgplanet. Foto: HO/Nasa

De personer, der er født omkring følgende dage:

15. januar, 15. april, 17. juli og 17. oktober

– vil opleve et udfordrende år 2021, uanset hvilket år man er født.

De er nemlig under indflydelse af planeten Pluto, der står for transformation og turbulens, og hvor man skal være påpasselig omkring økonomi og følelser.

Pluto påvirker altid arbejds- og privatlivet – og ofte begge dele.

En sådan Pluto-periode varer typisk et par år i alt og går aldrig helt stille af, medmindre man fortrænger sine følelser, og det vil blot udskyde turbulensen.

Er man født i en af de ovennævnte perioder, kan det for eksempel gå ud over økonomien, og derfor skal man ikke tage større risici i det næste år.

Noget af det samme gælder for følgende fødselsdagsperioder – uanset fødselsår:

12. marts, 13. juni, 14. september og 14. december

Det er 'snigerplaneten' Neptun, der er inde i billedet her.

Det betyder, at man kan blive udsat for løgne, rygter eller snyd og bedrag – så det gælder for det første om at undgå selvbedrag ved for eksempel at tro, at man helt sikkert ved, at tingene hænger sammen på en ganske bestemt måde.

For så er det, at man kan vågne op af drømmen og blive nødt til at se realiteterne i øjnene. Hvis du derfor aner en indre uro, når du skal tage en endelig beslutning eller udføre beslutningen i praksis, så er det klogt at udsætte – eller helt at droppe – det pågældende projekt.

Lyt til intuitionen, og er du stadig i tvivl, så glem det.

Neptun er en rigtig 'sniger-planet' i et horoskop, siger B.T.s astrolog. Foto: NASA Vis mere Neptun er en rigtig 'sniger-planet' i et horoskop, siger B.T.s astrolog. Foto: NASA



De gode fødselsdatoer

Omvendt er der harmoniske perioder i vente for dem, der i 2021 oplever de positive sider af henholdsvis Pluto og Neptun.

Det drejer sig om fødselsdage, der rammer eller er helt tæt på:

16. marts, 17. maj, 18. september og 18. november

Her er man under positiv indflydelse fra Pluto, når det økonomi og følelser.

Dermed kan det være en god periode at foretage investeringer eller tage andre økonomiske chancer ud over det sædvanlige.

Det kan også være på jobfronten, at der byder sig nogle nye og uventede muligheder, som kan gribes.

I parforholdet og kærlighedslivet er der ligeledes basis for en god udvikling.

B.T.s astrolog, Karl Aage Jensen. Foto: Claus Bech Vis mere B.T.s astrolog, Karl Aage Jensen. Foto: Claus Bech

Andre gode fødselsdatoer næste år er:

10. maj, 12. juli, 12. november og 10. januar

Her er det Neptun, som – i stedet for at vise sin lumpne side – sørger for harmoni og muligheden for et forstærket helbred.

Er du født på eller i nærheden af disse datoer, vil det være okay at drømme lidt ekstra stort i 2021, for der er gode muligheder for, at du ikke bliver skuffet.

Sæt nogle personlige projekter i værk og nyd, hvordan de skrider frem og bringer dig til steder, du ikke havde troet, du ville nå hen.

Din intuition vil virke klart over middel.