‘Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Der er tryk på forbruget og dermed på pengepungen. Pas på ikke at bruge hele budgettet i denne uge. Ellers står den på vandgrød resten af måneden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

TYREN

Alle sanser er i brug nu, måske især syns- og smagssansen. I dag må du bare spise din livret og måske selv tilberede den. Det vil være alle tiders smagsoplevelse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædder/Tyr

TVILLINGEN

Du har behov for at være alene noget af tiden, eventuelt sammen med læsestof eller en god film, der på magisk vis virkelig taler til dine følelser.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

KREBSEN

Dagen står i vennernes og interessernes tegn. Find på noget ganske specielt, der vil overraske og/eller inspirere en god ven. Gør dagen speciel for jer begge.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

LØVEN

Det er vigtigt at du sætter dig mål og når dem på en overbevisende måde. Lav derfor en drejebog og sæt tidspunkter på for at sikre, at du kan fuldføre projektet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

JOMFRUEN

Du er normalt til nuancer og detaljer, men i dag er det lige modsat. Det er de store armbevægelsers tid, og du har brug for at glædes. Husk også at nyde en vits.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

VÆGTEN

Du kan få med andres penge at gøre på en eller anden måde, og det er vigtigt at holde balance. Tilbagebetaling er på ingen måde nogen naturlov lige nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

SKORPIONEN

Der er dybe følelse og sårbarhed forbundet med dine relationer, ikke bare hvad angår parforholdet, men også dine eventuelle samarbejdsrelationer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

SKYTTEN

Dagligdagen med alle dens rutiner fylder temmelig meget lige nu. Brug dit normalt store og gode overblik til at skabe liv i hverdagens trummerum.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

STENBUKKEN

Letsindighed er normalt slet ikke dig. Men lige nu ser det ud til, at du kan være åben for en flirt. Da du også er kreativ, så inviter på en original måde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

VANDBÆREREN

Hvis du har mulighed for det, og ikke har ferie, så tag en hjemmearbejdsdag. Det vil tage noget af din stress lige nu, hvor nærhed betyder så meget for dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

FISKEN

Det vil vække glæde i din familie og dine nærmeste omgivelser, hvis du gør dig umage for at sætte ord på dine følelser. Det vil virke godt at gøre det skriftligt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen