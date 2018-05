Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Det er stadig parforholdet og relationerne, der er i fokus. Men det er, som om det ikke vil gå din vej. Der er konstante forhindringer, så bare giv slip og vær dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Det handler mest om jobbet og praktiske gøremål derhjemme. Det er vigtigt at rydde op, så det er bare at komme i gang – men du må nok indse, at du ikke når det hele.

Kærlighed:3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Du er meget spontan og legesyg, men du kan mangle den energi, der er afgørende for at få opfyldt dine behov. Det går ud over humøret, så bare giv slip og vær dig selv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Du har brug for nærhed, empati og omsorg, især hvad angår din familie, men det ser ud til, at der er meldt ”udsolgt”, og at du bare må acceptere, at det er sådan, det er.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Du har behov for at tale med mange, også søskende og naboer. Men energien er ikke rigtigt til det alligevel. Det bliver derfor ”ved snakken”, og det må du acceptere.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

Hygge er et af dine øverste punkter på dagsordenen. Men noget kan meget let komme i vejen, som dagen går. Accepter, at det ikke helt går, som du allerhelst vil.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Du har stadig fokus på både andre mennesker og dig selv. Men der er noget, der ikke helt vil lykkes. Du må derfor bare give slip og tage det, som det kommer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten/Vædderen

Skorpionen

Du har brug for ro og fordybelse, så det må du beslutte at afsætte tid til. Ellers bliver det ikke til noget i denne omgang, og det huer dig ikke. Tag en hurtig beslutning.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Du er stadig gruppeorienteret og vil især være sammen med venner. Men nøjes med at være sammen med en enkelt, og gerne på en dyb og intens måde.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv:2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Du er særdeles ambitiøs og har behov for at nå de mål, du sætter dig. Men noget kan komme i vejen, når du skal beslutte eller udføre tingene. Tag det, som det kommer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vandbæreren

Du får visionære ideer, og dog kan opbakningen fra dine omgivelser mangle – og det på trods af, at du egentlig gør det rigtig godt, men anerkendelsen udebliver.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du har behov for at bevæge dig ned på de dybere planer, og du grubler meget over livet. Men andre kan have de modsatte behov – der mangler forståelse og opbakning.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen