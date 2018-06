Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du er nødt til at skynde dig langsomt, hvis du skal have dig selv med i dine mange gøremål, da du er meget modtagelig over for stemninger og følelser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

Hvis du bruger din intuition, vil du kunne gøre nogle fordelagtige investeringer eller forbedre din økonomi gennem køb og salg på fx en kunstauktion.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

Tvillingen

Du går rundt med mange tanker og ideer, som det er vigtigt at få talt med dine venner om. På den måde får du mere feedback, og det kan forbedre resultatet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Krebsen

Du lader dig ikke forstyrre af din sædvanlige store følsomhed og sårbarhed, da du formår at koncentrere dig 100 % om de gøremål, du har påtaget dig.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Løven

Du har en intens påvirkning på andre mennesker og deltager gerne i intellektuelle diskussioner. Her forsøger du ihærdigt at få alle sten vendt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen/Skytten

Jomfruen

Du ønsker rene linjer i alle dine relationer. En ærlig selverkendelse om, hvor du selv står i forhold til din partner, er et godt sted at begynde processen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

Balance mellem hvile, aktivitet og din kost er vigtig for din sundhed. Du kan selv justere på de forskellige sundhedsparametre ved fx at få lidt mere motion.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Det er vigtigt, at du planlægger alle dine opgaver og gøremål, hvis du skal have hverdagen til at hænge sammen. Husk at give plads til at gøre noget unyttigt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skytten

Din store viden og retfærdighedssans kan andre have gavn af, så det er vigtigt at du formidler denne viden til de rette modtagere. Du vil modtage anerkendelse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

Du kan godt opleve lidt uro på hjemmefronten, hvilket skyldes manglende nærvær. Mere samvær og kvalitetstid med familien kan rette op på dette.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vandbæreren

Du kan godt føle dig lidt rastløs, fordi du både har behov for at blive mentalt og fysisk stimuleret for at føle dig veltilpas. Få en god dialog over en middag.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren/Tvillingen

Fisken

Du er virkelig god til at udtrykke dine sædvanligvis mere skjulte sider på en mere direkte måde. Det er til glæde for både dig selv og alle de mennesker, du omgås.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen