Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



VÆDDEREN

Du har mest lyst til at ligge på den lade side, men du har forpligtelser. Heldigvis har du overskud og formår at få folk til at komme ud af det med hinanden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Tyr

TYREN

Du har brug for at komme ud af dig selv og de faste vaner. Der skal ske noget. Du kan møde en partner, eller du kan blive genforelsket i den faste.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt

TVILLINGEN

Gør noget for at få gang i kæresten eller en god ven. Du har brug for at lave noget med en anden. Nyd naturen eller dyrk din fritidsbeskæftigelse.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Inddrag din partner i dine overvejelser. Vær kreativ! Udskyd alle opgaver, anerkend, hvad du har opnået, og giv dig selv lov til at nyde din succes.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:1

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

LØVEN

Du tæmmer din energi. Du har nok af den, men du prioriterer dine allernærmeste. Du er ret så alvorsfuld og nærværende. Du bygger op og samler.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:1

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebs

JOMFRUEN

Lad dig ikke styre af irrationelle impulser. Der er noget, du gerne vil, men vent og se, om det er helt lige så vigtigt om nogle ganske få dage eller uger.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Vædder

VÆGTEN

Du giver plads til nye udfoldelsesmuligheder. Du får orden i dine ting, så du kan frigive energi. Det betyder også, at der er god mulighed for en lille flirt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Krebs

SKORPIONEN

Du er på det rene med, hvor du har dig selv, og derfor kan du melde klart ud i forhold til partneren. Det gør det noget nemmere at forholde sig til dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Du har følehornene ude. Din partner og omgivelser kræver noget. Sørg for at blive på din egen banehalvdel, mens du yder det, man forventer af dig.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Du rydder op, og du reviderer din fremgangsmåde. Du finder ud af, hvad du kan bruge, og hvad der ikke tjener dig. Du gør dine opgaver færdige.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:1

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyr

VANDBÆREREN

Du gennemfører det, som du sætter dig for. Du har nemlig en god portion selvdisciplin og kan sætte dine behov til side. Sørg også for at nyde livet!

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKEN

Du bruger for mange penge. Gem pungen væk, og nyd det, der er gratis, og som du egentlig har brug for. Der er masser af kærlighed omkring dig.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:1

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvilling