Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.





VÆDDEREN

Du er i gang med at promovere dig selv. Du ved, hvad der sker i og omkring dig, så du slår til på de rigtige tidspunkter og får på den måde succes.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TYREN

Du er indadvendt nu, og du har brug for at være på egen hånd. Lige nu ligger du underdrejet, men det varer ikke længe, før du vender tilbage med fuld styrke.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGEN

Du går i dybden med alt, hvad du kommer i nærheden af, men du lader dig ikke opsluge af detaljerne, for du formår at sætte dine iagttagelser i perspektiv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet6

I dag svinger du godt med: Skorpion/Krebs

KREBSEN

Du formår at promovere et kreativt projekt. Du har en mængde idéer, som du fører ud i livet. Nu skal du lære af dem, som er mere spontane, end du er.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løve

LØVEN

Det er tid til at gøre noget ved dit hjem. Du har brug for luft omkring dig, men det gælder om at skabe nogle rammer, som du ikke behøver flygte fra.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder

JOMFRUEN

I dag gælder det om at samle trådene. Du har indhentet en masse informationer, som du skal bringe i orden. Giv også plads til andres mening.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Jomfru

VÆGTEN

Du har fokus på, hvad andre mener om dig. Lær at sætte pris på dig selv, så betyder det mindre, hvordan andre spejler dig. Du er ved at trække dig væk.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebs/Fisk

SKORPIONEN

Der sker en del, som du kan have svært ved at håndtere, men bliv på din egen boldgade. Holder du fast i din indre kerne, kan man ikke sådan rykke dig rundt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Krebs/Tyr

SKYTTEN

Du koger indvendig. Du har samlet en hel masse op, som du i nær fremtid skal manifestere i den ydre verden. Du står lige foran et gigantisk gennembrud.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Jomfru

STENBUKKEN

Du får en masse input fra bekendtskabskredsen. Man har travlt med at skabe nyt og arrangere ting. Du kan med fordel engagere dig i nye projekter.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvilling

VANDBÆREREN

Karrieren får et ordentligt nøk. Du har planlagt, organiseret og brugt kræfter på et projekt, som du nu får succes med. Det er dog kun et skridt på vejen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytte/Fisk

FISKEN

Du er i dit es. Du hviler i dig selv og er i balance med omgivelserne. Du har mulighed for at få et forhold på skinner. En opløftende flirt kan også blive aktuel.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægt/Tyr