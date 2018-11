Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Din partner overrasker dig med et nyt tiltag. Han/hun ønsker mere frihed til at være på egen hånd, og du får derfor mulighed for at dyrke en elsket hobby.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tyren

Du har mod på at prøve noget nyt. Du udforsker territoriet, og du prøver også at udtrykke dig på en mere ægte måde. Det, der forventes, keder dig nemlig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løve

Tvillingen

Du går i gang med at bearbejde det, du har arbejdet med i et stykke tid. Nu skal du finde den røde tråd. Du kan med god samvittighed sætte farten ned.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Tyr

Krebsen

Du ser lyset i løbet af formiddagen. Du er i hvert fald ret modtagelig for nye impulser, og det kan ikke udelukkes, at du også henter noget inspiration oppefra.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisk

Løven

En slægtning overrasker dig. Hans/hendes adfærd bryder med normen på en måde, der sætter dine tanker i gang. Du kan nedbryde grænser og blive helt ny.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Jomfruen

Planmæssig tilbagetrækning er kodeordet. Du har ikke tabt et slag, men det er tid til at få sat dit liv i system. Du har gang i et projekt, som kræver total revision.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Vægten

Du er i sync med din indre kerne, så du ved, hvordan du skal præsentere dig selv og dit projekt for at få succes. Find ud af det højere formål med dit produkt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løve

Skorpionen

Du har to udfordringer. Dels skal du sætte den rigtige pris på dig selv. Find ud af, hvad du er værd. Dels skal du for alvor tjekke al den information, du får i dag.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyr

Skytten

Du får fred nu. Folk omkring dig trækker sig. Man har brug for at finde ud af, hvor man står, så man kan være mere klar i mælet. Skab et nirvana i dit hjem.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Fisk

Stenbukken

Fremgang på arbejdet præger fortsat. Du har succes med dit forehavende og oplever, at chefer og kolleger er lydhøre, når det gælder dine innovative tiltag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægt

Vandbæreren

Du oplever i stigende grad, at du kan spille dig selv ud på den gode måde. Du behøver ikke gøre noget for at blive accepteret, men kan roligt passe din post.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løve/Fisk

Fisken

Du bærer følelserne udenpå tøjet, og derfor opsøges du måske af dem, der har brug for støtte og omsorg. Giv frit af dig selv, men sørg for at stoppe misbrug.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebs/Stenbuk