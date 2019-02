Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Vær selektiv med alt, hvad du kaster dig ud i nu. Du vil nemlig opdage, at dine beslutninger kan have vidtrækkende konsekvenser. Hold fast i det sikre og kendte.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

TYREN

Du har brug for at vende op og ned på dig selv og for at ændre på dit liv. Du længes efter - men frygter også - et dybt meningsfuldt forhold, som kan forvandle dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

TVILLINGERNE

Du spreder din energi, fordi du er rastløs, og fordi du har svært ved at samle dig om noget. Dagen egner sig til at koble af, for du kan ikke overskue detaljer.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

KREBSEN

Du samler ting, som minder dig om din barndom og det liv, du har levet. Du kan have en tilbøjelighed til at holde fast i stedet for at opleve det, der sker lige nu.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

LØVEN

Op på dagen skal du i gang med at cementere dit fundament. Du skal arbejde på at skabe en fast base, i dig selv og i det fysiske rum. Det hjælper at pynte op.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

JOMFRUEN

Du har travlt med at ekspandere. Du vejrer nye muligheder og bruger weekenden på at finde ud, hvordan du bedst bruger dine potentialer. Du er fremme i skoene.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Du er besat af kærlighed og dyrker måske en intens relation, som du føler kan ændre dig. Dybest har du brug for at rydde op i din fortid og genopfinde dig selv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

SKORPIONEN

Du er så småt ved at komme til din ret. Du sætter dig nemlig i respekt, fordi du er sikker på dig selv. Du er i tæt kontakt med dine følelser og reagerer prompte.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKYTTEN

Du diskuterer filosofi og spiritualitet. Du ved, hvad du mener, og lige nu føler du, at du har set lyset. Du kan derfor virke bedrevidende og selvretfærdig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

STENBUKKEN

Du har haft travlt med karrieren, men nu er det tid at dyrke vennerne, så træk i selskabstøjet og arranger noget eller gå i byen for at more dig. Det er scoredag.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN

Der er lagt op til en hyggeaften, men du bruger alligevel tid på at overveje, hvor du skal placere dig selv. Du tiltrækkes af faste rammer og en klar retning i livet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vædder

FISKENE

Du skal i gang med organisere dig selv. Du skal rydde op i dine tanker, når de støder ind i hinanden, og fokusere på det væsentlige, det, du kan gøre noget ved.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling