Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.





VÆDDEREN

Det er nu, du skal finde ud af, hvordan du får nogle sunde vaner. Lad dig ikke styre af sundhedstyranniet, men sørg for, at du gør dit til at holde dig i form.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisk

TYREN

Du er på bølgelængde med andre, og det giver energi. Du har brug for at udfolde dig kreativt, så du dyrker spontane og inspirerende menneskers selskab.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfru

TVILLINGEN

Gør noget for at skabe rare rammer. Du har brug for at samle familie og venner. Du kan både dekorere dit hjem, og du kan bare sørge for den gode stemning.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Du mange jern i ilden, men der sker så meget, at du ikke får nået det, du skal. Du får nabobesøg, telefonen gløder og en gammel slægtning dukker op.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfru

LØVEN

Du har fokus på, hvordan andre opfatter dig. Måske føler du dig ikke værdsat, eller det kan være, at du skal lære at signalere, at du er noget værd.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

JOMFRUEN

Du bærer følelserne udenpå tøjet og kan derfor være sensibel. Enten må du trække følehornene til dig, eller du må stå ved det, du er, og forsvare dig.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

Du opererer i kulisserne. Du har nemlig ikke succes med en åben og direkte tilgang, og derfor lægger du en strategi, andre ikke kan spænde ben for.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løve

SKORPIONEN

Du har masser af gedigen gennemslagskraft i forhold til vennekredsen. Nu kan du med fordel bruge dit netværk konstruktivt. Giv og tag! Lad det være win-win!

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løve

SKYTTEN

Det er vigtigt for dig at markere, hvem du er, og hvor du står. Du stræber målrettet efter anerkendelse. Du tager ansvar for kollegers velbefindende.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

STENBUKKEN

Du kan med fordel revidere dit livssyn. Du har brug for et nyt perspektiv på, hvad der giver mening. Sæt dig ind i noget nyt, eller tag på en længere udflugt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvilling

VANDBÆREREN

Du har held med at samle mennesker om et projekt. Det handler om at investere i noget, som på længere sigt gør dit lokalsamfund bedre og mere bæredygtigt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Fisk

FISKEN

Du kan ikke styres på syv tønder land. Du vil gerne det hele, men det ender med, at du har held i kærligheden. Plej dine relationer, og dyrk dit parforhold.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbærer