VÆDDEREN

Du har fortsat fuld knald på og kan med fordel begynde på nye projekter eller indlede et forhold, der ændrer radikalt på din selvopfattelse. Genopfind dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TYREN

Du skal dyrke dine medmennesker nu. Du får en masse glæde og godt overskud ud af at nyde det, som er, frem for at tænke på det, som burde være.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

TVILLINGEN

Du har brug for at mase dig frem, men du møder masser af modstand. Undlad at lægge planer. Det er sikrest at flyde med strømmen. Stol på din intuition.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

KREBSEN

Tilsidesæt nogle vigtige opgaver. Hver ting til sin tid. Lige nu har én, som du holder af, brug for, at du er til stede med et godt råd og en hjælpende hånd.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

LØVEN

Du stråler som solen, for du har gennemført et projekt. En deadline er nået, og du er med god grund stolt af dig selv. Nu kan du samle dig om familien.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

JOMFRUEN

Dit hjerte løber af med dig. Det er ok, men du skal også tænke på, at du har andre ansvar. Nyd livet. En god ven kan vise dig, hvordan det gøres bedst.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Fokusér på, hvordan du bedst realiserer dig selv indenfor de rammer, du er nødt til at acceptere. Du forpligter dig på et forhold, og du finder dig til rette med det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

SKORPIONEN

Du er kreativ og kan ikke lade være med at genopfinde dig selv. Den nye kurs giver dig energi til at søsætte nye projekter. Du er villig til at tage en chance.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKYTTEN

Undersøg, hvordan du passer på dig selv. Du har en sød tand eller ligger under for en anden svaghed. Især dagens anden halvdel kan byde på en fristelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

STENBUKKEN

Du er blevet hjulpet en hel del af en kvindelig kollega de sidste dage, selv om hun har haft mindre energi. Nu skal du anerkende indsatsen med en bonus.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VANDBÆREREN

Du har brugt al din energi. Du har arbejdet på et mål, som nu synes mindre attraktivt. Du kan ikke slippe tøjlerne, men sørg for at være mere realistisk fremover.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

FISKEN

Du kan med fordel undersøge, om du på nogen måde står i gæld. Ingen er alene om at nå et mål, og en partner eller kollega kræver nu at få en bid af kagen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt