Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Arbejde og sundhed er to væsentlige punkter i dag. Afsæt derfor god tid til at tilberede et sundt og godt måltid til dig selv og familien, når du er kommet hjem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

TYREN

Du har overskud og er oplagt til leg og kreativitet. Har du børn, giver det sig selv, ellers må du opsøge mennesker, der er spontane, åbne og med på den værste.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

TVILLINGEN

Familien er i fokus, vær sammen med dem så meget som muligt og afsæt gerne lidt tid, hvor du kan være sammen med dig selv, du får brug for dette.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

KREBSEN

Du er i kontakt med mange mennesker, og du er i den grad både nysgerrig og lærenem. Hvis du får mulighed for at tage et kursus eller gå til et foredrag, så slå til.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

LØVEN

Du skal sikkert foretage et par køb eller en investering i dag. Men da det er sidst på måneden, er kontoen sikkert lidt slunken, så vær ganske fornuftig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

JOMFRUEN

Du er meget hjælpsom og omsorgsfuld med en stor indfølingsevne. Du kan overkomme en del på sådan en god dag som denne, så du kan få stor succes.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen/Jomfruen

VÆGTEN

Husk, at tingene ikke altid er, som de ser ud til at være. Nu skal du passe på snyd og bedrag. Så er der noget, der lyder for godt til at være sandt, så sig fra.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

SKORPIONEN

Du er nytænkende og særdeles opfindsom, så findes der en klub for opfindere i din nærhed, så opsøg denne. Hvis ikke, så dan selv en gruppe for nye påhit.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKYTTEN

Du er mere målrettet end normalt, og du kan overskue meget. Sæt dig derfor nogle mål, og gør hvad du kan for at komme i mål med dem. Det skal nok lykkes.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

STENBUKKEN

Har du ikke fået bestilt din sommerferierejse, så er det på tide. Måske kunne det også være den indre rejse, det handler om. I så fald: Bestil en plads på et kursus.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

VANDBÆREREN

Du tænker dybt og intenst over tingene, og du er meget passioneret. Det er ikke tiden nu til overfladesnak. Du har behov for at vende hvert et synspunkt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

FISKEN

Parforholdet skal nu have sin del af opmærksomheden. Tag en god snak om, hvad I hver især kunne tænke jer i den nærmeste fremtid, ikke mindst i ferierne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten