Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du går sammen med andre om et humanitært projekt. Nu har du nemlig fokus på selskabelighed og samvær baseret på fælles værdier og en forestilling om en bedre verden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TYREN

Du skal lære at sætte dig dine egne mål, for du finder ikke sand lykke, hvis du satser på, at andre skal være stolte af dig. Du opnår mere respekt på egen hånd.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TVILLINGERNE

Du tænker klart og har en meget sikker fornemmelse for, hvad der kan lade sig gøre ude i det pulveriserende liv. Du er mere end almindeligt velorganiseret for tiden.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Du har næse for det, der foregår lige under overfladen, for du fornemmer, om folk har rent mel i posen eller om, der er kurrer på tråden. Du forstår at holde tæt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

LØVEN

Du skal tage højde for andre. Der er fokus på din partner og på din omverden i det hele taget. Du kan gennemføre en masse, hvis du anvender din diplomatiske sans.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

JOMFRUEN

Du tager nogle gode beslutninger. Du er ret så praktisk og har tænkt det hele igennem. De projekter, du sætter i gang nu, udfolder sig på en gunstig måde i fremtiden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Du har svært ved at gennemføre. Noget spænder ben for din plan, så det er om at være hyper velforberedt. Du kan også arbejde med at finjustere din ellers gode timing.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKORPIONEN

Du skal slide for at få resultater. Folk har fokus på fejl, men du bestræber dig på at finjustere dit projekt, frem for at bukke under for brok og anden negativitet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

SKYTTEN

Du kan skifte mening ofte, fordi du er let at påvirke, især når du har travlt og ikke orker at tage stilling selv, men det er vigtigt, at du selv er med i det hele.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

STENBUKKEN

Du kan spænde ben for dig selv, fordi du tænker for negativt, kommer for sent i gang eller simpelthen ikke har planlagt dine ting ordentligt. Begynd på en frisk.

Kærlighed:1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

VANDBÆREREN

Du kan opleve, at andre er for kritiske eller ufølsomme, og det gør det på en måde svært for dig at finde energien. Men du brænder igennem, hvis du tror på dig selv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Vædder

FISKENE

Du kan have svært ved at deltage i almindelig selskabelig aktivitet. Du fornemmer, hvad andre tænker, og det gør dig noget mere sensitiv, end du behøver at være.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs