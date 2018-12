VÆDDEREN

Du kan have en fornemmelse af, at der foregår noget under overfladen,

som du ikke har styr på. Det er kun en fornemmelse, og du oplever snart

klarhed.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Løve

TYREN

Du er blind, når det gælder dine elskede. Derfor fungerer parforhold og

familie bedre på kort sigt. Er du på egen hånd, er der mange romantiske

muligheder.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt/Skorpion

TVILLINGEN

Arbejdet kræver sit, men du vil hellere dandere. Prøv at få styr på din

energi, så du får det væsentlige afviklet. Sørg for at gøre arbejdet til en

oplevelse.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skytte

KREBSEN

Du er ikke til at skyde igennem. Man skal give dig den anerkendelse, du

har krav på, ellers er du den, der er gået. Du sætter din integritet højere

end popularitet.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

LØVEN

Du drukner i arbejdsopgaver eller ansvar, andre pålægger dig. Du har

mindre energi og/eller sympati for dine omgivelser. Men yd det, som er din

del.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:5

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Vædder

JOMFRUEN

Du renser luften og nyder dagen med den eller dem, du elsker. Sørg for at

pakke dine skarpe meninger ind, så du formidler sagen på en letfordøjelig

måde.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:1

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædder

VÆGTEN

Du er stor med dine penge. Du kan kompensere for en lille følelse af

tomhed ved at bruge mere, end du har til rådighed. Find ud af dine ægte

behov.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKORPIONEN

Du har lyst til romantik, flirt eller mere, og du kan med fordel tage det

første skridt, for man fornemmer din charme. Du viser, hvem du er, og det

er altid interessant.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægt/Tyr

SKYTTEN

Du er et sted, hvor du har styr på det hele, men det kan betyde, at du ikke

har fornemmelse for det, der foregår omkring dig. Ret blikket mod din

omverden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisk/Vægt

STENBUKKEN

Du kan kæmpe med en følelse af ikke at slå til, når du ser andre blive

anerkendt for noget, som du gør lige så godt. Du er mere respekteret, end

du tror.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr/Jomfru

VANDBÆREREN

Sæt dig et bestemt langsigtet mål. Dermed samler du din energi og opnår

noget indre ro. Du bliver også mindre stresset, fordi du kan se, at du gør

fremskridt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKEN

Du undgår rampelyset. Du har følelserne uden på tøjet og skal passe på

med ikke at lade dig såre af den hurtige og aggressive facon. Men du er

fleksibel.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfru

Fredag den 28. december 2018