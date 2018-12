Vædderen

Du er helt fremme i skoene. Du promoverer dine planer, og det kan støde den mindre modige og måske derfor misundelige. Tag målrettet fat på opgaverne.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Fisk

Tyren

Du sætter egne behov til side for at hjælpe andre med at finde ud af det med hinanden. Lige nu er du god til at gyde olie på vandene. Du er nemlig upartisk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvilling

Tvillingen

Du er på vej op. Du får mere og mere energi og lægger planer, som du kan føre ud i livet i nær fremtid. Du er i gang med at mobilisere en større indsats.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebs/Tyr

Krebsen

Du har masser af energi – især midt på eftermiddagen. Du sætter nye projekter i gang, men husk at tage overordnede og andre i ed, før du begynder.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Løven

Du er på bølgelængde med det, der sker. Du fornemmer stemningen og bliver derfor det naturlige midtpunkt. Energien stiger, fordi du kan udfolde dit potentiale.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvilling

Jomfruen

Du har gennem længere tid revideret og gennemarbejdet planer og idéer. Nu er det tid at manifestere. Du er klar til den store indsats, og du kan dine ting.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Vægten

Du skal være 100% ærlig, hvis man afkræver dig en forklaring. På den måde løses et evt. problem på stedet. Du har i øvrigt ganske gode kort på hånden.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Skorpionen

Gå i gang med et projekt. Du skal ikke udskyde dine planer. Du har medvind og den fornødne kompetence. Kærlighed er en ikke uvæsentlig faktor.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skytten

Der er nyt på vej, så du skal ikke hænge fast i vante måder at operere på. Tag imod inspiration, og vær klar til at se dine muligheder fra en anden vinkel.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Stenbukken

Du får masser af respekt for dit arbejde. Du klarer dig godt over en bred front. Det kan være svært at prioritere, men sats på at gøre dig selv mere synlig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løve

Vandbæreren

Du er overvældende. Du komplimenterer andre for deres indsats og kan især gøre din partner glad med din åbenhed. Vær opmærksom på enhver chance.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Fisken

Du er nødt til at sætte noget til side, for du kan ikke nå det hele. Prioriter det, der vedrører familie og venner. Andre ting når du på et andet tidspunkt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvilling