Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

VÆDDEREN

Du strutter af energi og handlekraft, så det gælder bare om at finde noget, som udfordrer dig. Det vil også være godt at dyrke sport, hvis du har overskud.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen



TYREN

Du kan fornemme, at virkeligheden ikke helt er, som den umiddelbart ser ud til at være. Det vil være virkelig godt at lytte til din intuition; det giver forståelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

TVILLINGEN

Du vil finde inspiration i at dyrke dine interesser eller din hobby noget mere. Meld dig evt. ind i en forening, hvor du kan udøve din hobby sammen med andre.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren



KREBSEN

Du forholder dig alvorligt til tingene, og hvis du sætter dig et mål, skal du nok nå det med disciplin og udholdenhed. Spild ikke tiden på unødvendigheder.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken



LØVEN

Du er i det filosofiske hjørne og deltager gerne i intellektuelle diskussioner. Opsøg gerne steder, der kan tilfredsstille dit store behov for en dybere dialog.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

JOMFRUEN

Det er vigtigt, at du finder på noget, som kan motivere dig og som du kan bruge din vilje til. Det vil bringe dig i bedre balance med dine omgivelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen



VÆGTEN

Dine relationer trænger til et servicetjek. Spørg dig selv om du har de relationer, som du ønsker, og om de eventuelt kan forbedres - eller måske skrottes.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægten



SKORPIONEN

Der er fokus på din helbredstilstand, som du selv kan være med til at forbedre gennem en lidt sundere kost og lidt mere motion. Kontakt evt. en kostvejleder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen



SKYTTEN

Du har mest lyst til at lade pligterne ligge, men få dem hellere af vejen, før du kaster dig over noget andet. Vær præcis lige så kreativ, som du har mest lyst til.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven



STENBUKKEN

Der er fokus på dine familieforhold. Hvis du viser mere opmærksomhed og omsorg til dine nærmeste, vil I alle opleve, at tryghedsniveauet stiger markant.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen



VANDBÆREREN

Du kan forbedre dit forhold til dine naboer, hvis du stopper op og taler lidt med dem, når du møder dem på gaden. Du kan også forbedre kontakten til søskende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingen



FISKEN

Du er i det magelige og nydelsesmæssige hjørne. Find på noget, som kan afhjælpe dit behov for afslapning og velvære – uanset hvad du ellers har lyst til.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren