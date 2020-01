Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

VÆDDEREN

Du ønsker bedre gode muligheder for at udfolde dig sammen med din partner, hvor du er i et forhold. Det kræver blot, at du har mere opmærksomhed på din partner.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

TYREN

Dit velbefindende står øverst på dagsordenen, og du kan have brug for at forbedre din sundhedstilstand. Hvis du ikke allerede har lagt kosten om, er tiden kommet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

TVILLINGEN

Det er vigtigt at demonstrere over for din omverden, hvordan tingene skal gøres. Det kan kun ske ved, at du efterlever tingene selv. Brug dine pædagogiske evner.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

KREBSEN

Du kan få dækket dit tryghedsbehov ved at være tæt sammen med din familie i hjemlige omgivelser. Det vil være godt, hvis du kan tage en hjemmearbejdsdag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

LØVEN

Du er god til at kommunikere og formidle din viden til andre på en letforståelig måde. Det giver dig samtidig en dybere og mere omfattende viden om dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

JOMFRUEN

Du har behov for at slappe mere af og nyde livets mere sanselige sider. Der giver dig et større overskud til at passe dit arbejde. Tag evt. en powernap indimellem.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

VÆGTEN

Du kan ikke bare vente på, at andre gør tingene for dig. Du er nødt til selv at vise initiativ til at få sat gang i sagerne. Det giver til gengæld meget mere tilfredshed.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

SKORPIONEN

Du har det bedst, hvis du kan trække dig lidt tilbage fra omverdenen og leve lidt mere skjult. Gør du det, kan du dermed opleve kunst på et noget dybere plan.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

SKYTTEN

Din oplevelsestrang kan du bedst få opfyldt i grupper eller sammen med andre ligesindede. En grupperejse vil være meget givende, så få bestilt en sådan nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

STENBUKKEN

Du har gode chancer for at få opfyldt dine ambitioner og at forbedre din status, både privat og i dit arbejdsliv. Det sker, hvis blot du husker at gribe muligheden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

VANDBÆREREN

Du tænker meget over livets dybere mening, og du har behov for at forstå de universelle love, som styrer denne verden. Brug dertil din omfattende, indre viden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

FISKEN

Du har et rigt indre liv, og du kan med dine terapeutiske evner hjælpe andre mennesker med at forstå og styre deres dybere følelser. Det er til gensidig glæde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen