Vædderen

Du er åben og orienteret mod dine omgivelser – dine relationer og din partner. Gennem en god kontakt kan du få de fleste af dine ønsker opfyldt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv:4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Dit arbejde er i centrum, og du er i dit es og gør meget for andre. Du er både efterspurgt, serviceorienteret og nærmest uundværlig lige nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Du har masser af energi, og du er meget spontan. Dit overskud er stort overskud, og du er kreativ i ordets bedste betydning. Det glæder både dig selv og andre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Du er fokuseret på nærvær, familie, empati og omsorg. Brug derfor så meget som muligt af dagen til at være sammen med andre på det helt nære plan.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Du har lyst til at gå på besøg, fx hos søskende eller naboer. Inviter dig selv, og snakken vil gå meget livligt. Det er de bløde værdier, der er mest i fokus.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv:3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

Hygge og kvalitet er i centrum. Det kan være sammen med familie eller venner. I er rigtigt på bølgelængde, og det giver kvalitetstid af bedste skuffe.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Du ønsker at pleje dine relationer, og det gælder både hjemme og på jobbet. Du er utroligt serviceminded og står til rådighed med alt dit store overskud.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Skorpionen

Du har brug for intensitet, og det kræver ro. Du kan få glæde af at dyrke yoga eller meditation; udeluk ikke hverken kunst- eller naturoplevelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Du er gruppeorienteret, og du vil gerne være sammen med vennerne. Inviter nogle af dem hjem til dig og giv dem en oplevelse for livet - servér både mad og godt humør.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Dine ambitioner er i top, og du har behov for at lykkes med at nå de mål, du sætter dig, ikke mindst på jobbet. Kommuniker det ud, så du får den optimale støtte.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vandbæreren

Du har visionære ideer og kan få god opbakning fra omgivelserne. Du fortjener ros, og det ligger til at du også får det. Det kan næsten ikke være bedre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du har brug for at komme ned på de dybere planer, da du tænker meget over livet. Du er ikke til smalltalk. Tilbring derfor noget tid sammen med dig selv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen