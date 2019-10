VÆDDEREN

Du får brug for dine praktiske evner nu, og det vil hjælpe dig. Du har brug for at være synlig, så folk ved, hvem du er, og hvad du står for. Gå gerne lidt forsigtigt til værks.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tyr

TYREN

Du er oppe i de højere luftlag. Stik mod din natur tænker du langsigtet og bekymrer dig mindre om betydningsløse detaljer. Tag på en mental rejse, hvis du føler for det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

TVILLINGERNE

Vær positiv i tanke og handling, så giver det pote. Du har alle kort på hånden og kan forbedre både din arbejdssituation og dit kærlighedsliv. Ryd op i dit indre univers.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

KREBSEN

Du fokuserer på, hvordan andre har det. Det kan svække dig midlertidigt, hvis du glemmer dig selv og dine egne behov. Vær til stede både for andre og for dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

LØVEN

Du har masser af energi, men du kan ikke desto mindre komme til at gabe over for meget. Gør det, som har størst betydning for dig og pas på den måde på dig selv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Din kreativitet er stor, og du tager ansvar for det. Du kan lide at give noget form. Du kan tage dig af den yngre generation eller nyde at arbejde med kreative mennesker

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

VÆGTEN

Tiden er til ro, fred og hjemlig hygge. Der må være orden i sagerne. Ellers har du det ikke godt. Du kan muligvis får brug for at bruge dine diplomatiske evner i

familien.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKORPIONEN

Du følger godt med i, hvad der sker. Du opsnuser nyheder og deler det, du ved,

med andre. Men du vil se det selv. Du tror ikke på alt, hvad man fortæller dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKYTTEN

Få styr på, hvad du har brug for. Tryghed handler ikke om det, du ejer. Få fat i den indre urokkelige kerne, som sætter dig i stand til at modstå livets storme.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

STENBUKKEN

Du er måske en anelse hudløs lige nu. Du tager for meget ansvar på dig. Sørg for, at andre tager deres del af slæbet, så skal du nok klare det, som er din opgave.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

VANDBÆREREN

Ignorer det, der skaber uro i dig. Du bliver skør, hvis du prøver at forstå eller følge andres dagsordener og/eller slet skjulte motiver. Pas på dig selv og sæt grænser.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

FISKENE

Hvis du vil gennemføre noget og har brug for andres hjælp, er det bedst, at du ved, hvor du er på vej hen, dvs. hvor du har brug for hjælp. Få fat i dem, du har tillid til.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer