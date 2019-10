Vædderen

Du har behov for at føle vækst og udvikling, glæde og optimisme, og det har du store muligheder for nu. Du er tilmed opfindsom og i god balance med dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten



Tyren

Økonomi er vigtigt for dig, og det er en god dag at få ryddet op i regningerne og på kontoen i det hele taget. Der kan godt være en gevinst at hente på det punkt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tvillingen

Du har fokus på andre mennesker, især dit parforhold. Du ønsker at sprede harmoni og glæde, og det ser ud til at lykkes fint for dig, hvis du forsøger.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten



Krebsen

I dag er der praktiske ting, der skal ordnes, måske også på dit job. Men det svarer sig, da der sagtens kan ligge en økonomisk gevinst gemt i det på sigt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen



Løven

Nu står den på familie, forhold og børn – kort sagt: Nærhed med fest, leg, skæg og ballade. Du har overskud og er ret kreativ, så spring ud i noget spontant.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven



Jomfruen

Der er udsigt til en indadvendt dag med fokus på hjemmet og de praktiske opgaver dér. Du er opfindsom og nytænkende, så det skal nok blive rigtig godt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen



Vægten

Det er en meget livlig dag, hvor du møder masser af mennesker og danner nye kontakter. Måske kan der endda blive tale om en flirt, hvis du blot er parat.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen



Skorpionen

Det er de almindelige livsområder, det gælder. Der skal købes ind, og det er en fordel, hvis det er dig, der står for det. Du kan gøre et par gode handler på vejen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren



Skytten

Du virker ret følelsesbetonet, og det er positivt. Du ønsker at sætte ord på dine følelser. Dette falder i god jord hos dem, du møder – og de kan ikke få nok.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen



Stenbukken

Du har behov for at være i kontakt med dit indre på en ny måde, der overrasker både dig selv og andre. Opsøg heldet og husk at følge din intuition.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken



Vandbæreren

Dagen er som skabt til opfindsomhed og i det hele taget nye måder at gøre tingene på, gerne sammen med vennerne – og du kan også finde en ny ven i dag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren



Fisken

I dit stille sind sker der en masse i dag, og det har at gøre med, hvilket mål du vil sætte dig i den kommende tid. Sigt ikke for lavt, for det tegner meget positivt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken