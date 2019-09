VÆDDEREN

Du kan få brug for dit menneskekendskab nu. En bekendt kan få brug for din støtte, og du er den helt rigtige at henvende sig til. Din hjælp bliver værdsat.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpíonen

TYREN

Nu skal dine relationer passes og plejes. Lidt på jobbet, men mest privat. Det vil være en rigtig god investering på længere sigt. Det gavner både dig selv og de andre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

TVILLINGEN

En god dag ’på kontoret’. Der er masser at se til, men du klarer opgaver med bravour. Det kan endda hænde, at du – lidt usædvanligt - får et skulderklap på jobbet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

KREBSEN

Du er både kreativ og produktiv og får derfor en masse fra hånden på en effektiv og overskudsagtig måde. Dine omgivelser beundrer dig for din arbejdsglæde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

LØVEN

Hvis du kan tage en hjemmearbejdsdag, vil det være det bedste. Hvis ikke, kan du måske få et par timer tidligere fri. Det er nærheden og familien, der er i fokus.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

JOMFRUEN

I dag skal der kommunikeres og laves aftaler på kryds og tværs. Det bliver godt for dig at få styr på din kalender og dermed alle de aftaler, som har ’hængt’.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

VÆGTEN

Din økonomi og dine værdier er i centrum nu. Måske er der et indkøb, der skal foretages, eller der er en investering, du skal have klaret. Dagen er god til dette.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

SKORPIONEN

Dine følelser er meget dybe og svingende på grund af din sårbarhed, som du skal passe på ikke at bide i dig. Det vil være bedst at åbne dig følelsesmæssigt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædderen

SKYTTEN

Du har brug for at gemme dig lidt af vejen og være alene i noget af tiden. Du vil gerne regenerere, så du får mere afslapning og dermed mere overskud i hverdagen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

STENBUKKEN

Venner, grupper og interesser er sagen for dig i et par dage. Inviter venner eller bekendte hjem til dig til en god snak, hygge og samvær om fælles interesser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VANDBÆREREN

Du er særdeles ambitiøs og sætter dig konkrete mål for, hvad du gerne vil nå. Du lykkes med det meste og kan se frem til en bedre og mere effektiv arbejdsindsats.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

FISKEN

Du går i de helt store sko og tænker de store tanker. Måske tænker du på at bestille din efterårsferie, som kan være et udviklingskursus eller en tur til sydens sol.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten