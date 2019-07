Hvordan starter din torsdag? Find ud af det lige her.

VÆDDEREN

Du kan blive ret så utålmodig, hvis ikke du kan se resultater med det samme. Læg en god

grund, hvis du begynder på et projekt, og læg dernæst en fornuftig strategi.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

TYREN

Du er parat til at slå et slag for det, som du tror på, men hvis du skal vinde gehør for dine idéer,

er du nødt til at vælge en fornuftig måde at præsentere dem på.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt/Skytte

TVILLINGERNE

Tæl til ti, før du taler, og ikke mindst før du skrider til handling. Du kan være for impulsiv og

overvurdere din egen evne til at gennemføre en storstilet plan.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

KREBSEN

Du overvurderer din egen formåen. Det, du gerne vil, er på kant med det, der kan lade sig gøre

lige nu. Men du har fat i den lange ende, så hold fast i din idé.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru



LØVEN

Du møder modstand der hvor der skal lægges planer for en fælles indsats. Du er nødt til at gå

på kompromis eller overveje, om det er muligt at tilpasse din strategi.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

JOMFRUEN

Hastværk er lastværk, så du skal tæmme din trang til at forcere noget. Du brænder efter at

gennemføre en genial idé, men der er brug for en grundig gennemtænkning.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer



VÆGTEN

Du har al den viljestyrke, stålsatte energi og ærgerrighed, der skal til for at nå et eller flere af

dine mål. Det er tid til at sætte alle kræfter ind på opgaven.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder/Stenbuk

SKORPIONEN

Du kan med fordel begynde på et nyt projekt eller i det mindste lægge planer for, hvor du vil

lande på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Din entusiasme smitter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

SKYTTEN

Du har masser af idéer til forbedringer, og da du tror på dine idéer, er det nemt for dig at vinde

gehør. Du samler andre om fælles opgaver og sætter nye ting i gang.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer



STENBUKKEN

Du har en positiv tilgang til dit arbejde, og da du også er i besiddelse af betydelig realisme og

en god selvdisciplin, kan du netop nu gennemføre en masse gode ting.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder/Jomfru

VANDBÆREREN

Du tager en konfrontation, hvis situationen kræver det, men ellers vælger du dine kampe. Du

kan med fordel tage et initiativ, hvis du er brændt varm på et emne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

FISKENE

Du kan have en tendens til at bruge for meget energi på noget, som du enten bør droppe helt,

eller som kan afvikles på en mere rationel måde. Skru ned for blusset.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru