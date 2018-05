Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Det er en noget urolig dag, især hvis du er født lige omkring den 10. april, uanset årstal. Du må vælge mellem din hobby eller at være sammen med vennerne.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TYREN

Du tænker over dine langsigtede mål. Fokusér på at få dine ambitioner til at gå i opfyldelse for derved at skabe den succes, som du så brændende ønsker.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TVILLINGEN

Mangler du at få tilrettelagt din sommerferie, så er det nu, du kan gøre det. Det er vigtigt, at du også afsætter lidt tid til fordybelse i din sommerferie.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

KREBSEN

Du har en meget stærk vilje nu, og du kan gennemføre det meste af det, du sætter dig for. Er der noget, der skal tales igennem med din partner, er det nu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

LØVEN

Dit parforhold skal have den fornødne tid til nærhed, samvær og samtale. Afsætter du ikke tid til det, kan du nemt komme til at fortryde det senere.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

JOMFRUEN

Sørg for at have tid efter jobbet til at få ordnet nogle lavpraktiske ting derhjemme. Der mangler måske at blive ryddet op og få ordnet noget i køkkenet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VÆGTEN

Du har et stort overskud, men hold alligevel lidt igen, for du kan godt komme til at brænde dit lys i begge ender, især når følelser og nærhed er involveret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

SKORPIONEN

Det handler om dine rødder og dit hjem. Det vil være godt at være sammen med familien, men afsæt også tid til at være alene for at blive helt restitueret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKYTTEN

Du er rigtigt i talehumør i dag, og du skal sikkert også have kontaktet en masse mennesker og givet mange beskeder. Vær tålmodig, ellers når du ikke det hele.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

STENBUKKEN

Nydelse og kvalitet står for døren, og det koster næsten altid penge. Men de gratis eller næsten gratis fornøjelser skal også afprøves, og det kan blive i dag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

VANDBÆREREN

Du er opfindsom og meget nyskabende, især når du er sammen med vennerne og I har tid til at dyrke jeres fælles interesser. Nyd det, så længe det varer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

FISKEN

Du er nærmest synsk i dag, og din intuition er helt på toppen. Følg derfor hele tiden din første indskydelse, hvis den ellers lyder fornuftig. Det bliver rigtig godt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk/Vandbærer