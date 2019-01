Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

Vædderen

Du er nysgerrig og villig til at gå i brechen for dine synspunkter. Du kan have en skarp tunge, så tæl til ti, før du gør et synspunkt gældende. Diplomati lønner sig.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tyren

Du kan mod sædvane være en anelse utålmodig for ikke at sige konfrontatorisk. Du oplever, at man ikke forstår, hvad du mener, og heller ikke prøver på det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tvillingerne

Du skal kunne indrømme det, når du begår fejl. Du gør dig altid umage ud fra din forståelse af en situation, men selv da kan du fejle. Du vinder på ærlighed.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

Krebsen

Du skal forsøge at være mere overbærende. Tålmodighed er nemlig en dyd. Anvend dine gode diplomatiske evner, og lær at lytte til andres synspunkter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

Løven

Læg en dæmper på dit ego. Du kan have en tendens til at tage noget personligt, og når du er i defensiven, kan det være svært at føre en konstruktiv dialog.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

Jomfruen

Du kan være en anelse for hurtig på aftrækkeren. Det kan betale sig at tænke, før du taler. Du er en energisk medarbejder, men nogle gange skal du passe dit eget.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

Vægten

Vær mere ydmyg og mindre rethaverisk, især når det drejer sig om dine meninger. Du baserer et afgørende argument på andenhånds information. Gå til kilden.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

Skorpionen

Du er nødt til at koncentrere dig. Det kan være svært, for du er her og nu temmelig utålmodig. Du er i gang med et projekt, som kræver, at du kan gå på et kompromis.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

Skytten

Du kan være noget stejl, når man går dig på klingen. Du skal enten lære at holde din mening for dig selv eller være klar med solide argumenter. Forbered dig godt.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Stenbukken

Du kan føle dig presset til at tage en vanskelig beslutning, fordi du befinder dig i et etisk dilemma. Andre er afhængige af dig, så du er nødt til at gøre noget ved det.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

Vandbæreren

Lige nu skal du ikke dele dine tanker med andre. Du er nødt til at holde tungen lige i munden. Andres utidige indblanding kan kun forvirre dig. Ene men stærk!

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

Fiskene

Du er særdeles pligtopfyldende, men du har ikke helt den energi, som du gerne vil have. Sørg for at forkæle dig selv. I morgen er der atter en dag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder