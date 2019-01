Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det og meget mere kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du begynder i mere end en forstand på en frisk, og du er i gang med at generobre dig

selv. Lige nu kan du godt opleve, at du er på lettere usikker grund.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion



TYREN

Du er omgivet af mennesker, du føler dig tryg ved. Det er tid til at slappe af og afgive

det meste af din kontrol. Der er ting, du alligevel ikke kan styre fuldt ud.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

TVILLINGERNE

Du lægger masser af kræfter i opgaverne, men andre kan støde dig, fordi du er lidt for

kantet. Det tærer på energien, og du bevæger dig ind på et nyt område.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder





KREBSEN



Du skal forholde dig til dine medmenneskers problemer, og du hviler i dig selv. Derfor

kommer man til dig for at blive vejledt, men husk at sætte grænser.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte





LØVEN



Du er på kanten af en ganske hed affære, så det gælder om slå til, mens tid er. Lad

ikke arbejdsmæssige krav ødelægge dine romantiske tiltag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du har brug for at give dit besyv med, og du lægger derfor ikke fingrene imellem, når

du fremfører dine synspunkter. Det gælder om at have is i maven.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

VÆGTEN

Vær ikke alt for resultatorienteret. Du sætter al din energi og dit engagement ind i dine

projekter. Men du er alligevel ikke selv herre over, hvordan tingene sker.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Gør din pligt, men ikke mere end det. Lige nu trækker man grundigt i dig, men du bør

ikke kun være der for andre, du må huske dine egne behov. Find balancen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

SKYTTEN

Spil dine kort godt og gennemtænkt. Har du for mange bolde i luften, risikerer du at

miste overblikket. Tag dig af dine nærmeste, når behovet opstår.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

STENBUKKEN

Du er tro mod din essentielle natur, og du tiltrækker de helt rigtige mennesker. Du

oplever, at det, der sker lige nu, er det, som du har brug for i livet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

VANDBÆREREN

Du befinder dig lidt midt i orkanens øje. Du skal stå til ansvar for noget eller tage en

meget vigtig beslutning. Du tænker nøgternt og får styr på tingene.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKENE



En ven står i et dilemma, og du er nødt til at tænke over, hvor langt du vil gå for at

hjælpe. Man vil altid kunne regne med din moralske opbakning.