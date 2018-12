VÆDDEREN

Du ved, hvad du vil med dit liv, og dine personlige egenskaber sætter dig i

stand til at nå dit mål. Du oplever, at livet er fortryllet, for der er tegn i sol

og måne.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisk

TYREN

Du møder venner og elskere, der holder på deres hemmeligheder. Du har

brug for åbenhed, så det kan være svært for dig at greje helt præcist, hvad

der foregår.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGEN

Du kan være forvirret, eller du oplever andre som mindre klare i mælet.

Det kan komplicere diskussioner og gøre det uhensigtsmæssigt at indgå

aftaler.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Du tænker i ressourcer. Du overvejer, hvad du har brug for den

kommende tid. Du har dit på det tørre materielt, med mindre du har glemt,

hvad der er væsentligt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN

Du plejer dine sår. Nogen har gået din ære for nær. Sørg for at sætte

tingene på plads, men gør ikke for meget ud af det. Andres motiv kan

være ligegyldigt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfru

JOMFRUEN

Hvis du har brug for at indhente oplysninger, bør du tjekke dine kilder en

ekstra gang. Du kan ikke regne med alt, hvad du hører. Man løber med en

halv vind.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Når du først har lært at stole på et menneske, giver du al din kærlighed.

På den anden side kan du også være overvældende og måske en anelse

for jaloux.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion

SKORPIONEN

Nogle kalder dig impulsiv, men du handler på noget, der længe har gæret

under overfladen. Det er tid til at skride til handling, og du gør det uden

tøven.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædder/Skytte

SKYTTEN

Du er udadvendt og tolerant i denne tid, så du går ud og møder mange

nye mennesker og opdager kvaliteter hos venner, som du ikke var klar

over, at de havde.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

STENBUKKEN

Du er på hjemmebane. Du bestemmer selv, hvor skabet skal stå. Derfor er

det tid til at undersøge om dit valg af karriere afspejler den, du inderst inde

er.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfru

VANDBÆREREN

Du har kontrol over din situation, selv om du holder lav profil. Du opnår

resultater, fordi du har arbejdet hårdt. Kræv mere anerkendelse for din

indsats.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKEN

Du er loyal og empatisk. Du vækker desuden de egenskaber hos dem, du

møder. Du er særdeles kærlig og omsorgsfuld, men respekterer

personlige grænser.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebs/Fisk