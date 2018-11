Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er fortsat ret så energisk og udretter derfor en del, men du skal alligevel tale godt for dig. Du tiltrækker entusiastiske folk, der er lige så engagerede som du.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytte

Tyren

Få styr på dine aftaler. Hvad enten du skal møde én, skrive under eller finde fælles fodslag, så sørg, at alt ned til mindste detalje er skrevet på papir.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfru

Tvillingen

Du opsøger og tiltrækker kaos. Du er nemlig ikke helt klar på, hvad du vil. Først gør du det ene. Så gør du det andet. Find ud af, hvem du er, og gør det med vilje.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Fisk

Krebsen

Sørg for at spidse ørerne, for man har brug for, at du lytter. Du er ret klar i mælet, men du bør gå stille med dørene. Tænk dine ting rigtigt igennem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisk

Løven

Find ud af, hvad der står i vejen for din fremgang. De fleste forhindringer er selvpålagte. Du kan med fordel revidere din selvopfattelse. Du kan mere, end du tror.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebs

Jomfruen

Samarbejd, for du har alle de gode kort på hånden i forhold til kolleger og venner. Få dit parforhold på skinner, flirt eller dyrk din faste partner lidt fysisk.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvilling

Vægten

Du har et godt øje til en signifikant person i dine omgivelser, og da du er fuld af livsmod, sørger du for, at man ved, hvad du føler. Du folder vingerne ud.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytte

Skorpionen

Du sætter dig selv til side og fungerer som mellemmand. Du er nemlig god til at se en sag fra to sider og kan på den måde føre dem, der rager uklar, sammen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisk

Skytten

Sæt alle kræfter ind på at nå dine mål. Du har nemlig vind i sejlene, og du opnår fin anerkendelse. Selv om energien er lav, bør du alligevel komme i gang.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Stenbukken

Du testes på din selvtillid, så hæld is i maven, og stå fast på, hvem du er. Du har succes på med dit arbejde, så vær bevidst om din umiddelbare opgave.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebs

Vandbæreren

Du kan have svært ved at komme i gang med dit arbejde. Energien er der, men du er mere til tant og fjas end seriøst arbejde. Tag en fridag, hvis du kan.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:1

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løve

Fisken

Du brænder igennem over en bred front, så det er vigtigt, at du nøjes med at lave en ting ad gangen. Ellers kan selv de bedste projekter gå op i sømmene.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytte