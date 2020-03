Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du har fokus på de mennesker, der står dig nærmest, så nu kan du give den hele armen på det område, der hedder de nære følelser – gerne på en helt ny måde.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

TYREN

Du er nysgerrig og vil måske gerne vide mere om et specifikt område. Du kan med fordel researche ved at google. Måske kan du tage et kursus i det på nettet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

TVILLINGEN

Du er ret mageligt anlagt nu, og du spenderer gerne lidt ekstra på livsnydelse og luksusgoder. Måske kunne du tilberede et måltid mad efter alle kunstens regler.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

KREBSEN

Du har gang i flere ting, og det er fint. Men prøv at vælge en af tingene ud og gør en særlig indsat der - ellers kan det være, at du spilder din tid. Vær gerne kræsen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

LØVEN

Din motivation fejler ikke noget, men alligevel kan det blive nødvendigt at tage dig samme for at komme i gang med aktiviteterne. Lav gerne noget, der gavner andre.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

JOMFRUEN

Det gælder om at gøre tingene på en ny måde, som gerne må overraske eller være meget original – nærmest genial. Dine tanker kører i allerhøjeste gear – udnyt det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VÆGTEN

Du må være ekstra omhyggeligt i alt, hvad du foretager dig nu. Du må udvise både selvdisciplin og vedholdenhed, hvis du ikke skal opleve, at du spilder din tid.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKORPIONEN

Du er nysgerrig og hungrer efter viden og kundskab om verden omkring dig. Måske kunne du bestille din rejse i sommerferien, men husk at forsikre dig mod aflysning.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

SKYTTEN

Dine følelser er dybe og passionerede. Kommer der negative tanker op i den forbindelse, så kan meditation eller mindfulness sandsynligvis tage toppen af dem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

STENBUKKEN

Er du i parforhold, er din partner nu den vigtigste person overhovedet. Find ud af hvad vedkommendes behov er, og gør hvad du kan for at bidrage til at opfylde dem.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

VANDBÆREREN

Måske skulle du overveje at gøre dagen til din helt egen sundhedsdag, hvor du beslutter at opretholde en sund livsstil døgnet igennem. Især er det godt med sund mad.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

FISKEN

Du er udadvendt og charmerende. Brug det overfor familie, og du vil høste god karma på det. Der kan være amoriner i luften, og det bør du udnytte, hvis du kan.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven