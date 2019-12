VÆDDEREN

Nu skal pligterne prioriteres frem for fornøjelserne. Læg en plan, så du når igennem det vigtigste. Skulle der blive lidt tid til overs, så lav noget hobbybetonet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

TYREN

Du har behov for at fokusere på de umiddelbare og mere lystbetonede sider af livet. Dette vil også have en positiv og afsmittende virkning på dine omgivelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

TVILLINGEN

Få den nærhed og tryghed, du har brug for. Det får du bedst ved at tilbringe meget tid sammen med dine nærmeste. Det giver alle stor glæde og sammenhold.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebsen

KREBSEN

Du har brig for at udveksle dine tanker med andre, og du kommunikerer gerne med alle om stort og småt. Lyt også til andre, da din nysgerrighed er meget stor.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

LØVEN

Bring dig selv i centrum og giv dig selv lov til at nyde livets sanselige sider. Det kan fx være en god middag eller en fuld kropsmassage, som du vil nyde i fulde drag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

JOMFRUEN

Du har lyst til at begynde på flere nye aktiviteter, men tag en ting ad gangen, så vil din store energi give resultat. Din aktivitet og dit overskud smitter af på andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

VÆGTEN

Du har brug for det ægte, frem for det falske. Og det er en udfordring, da tingene ikke altid er, som de tager sig ud. Lyt til din fornemmelse og stol på den.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisken

SKORPIONEN

Du ser livet i et helt nyt perspektiv. Gør tingene på en anden måde, end du plejer, så bliver det både tilfredsstillende og udviklende. Du nyder det i fulde drag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKYTTEN

Hav dine mål for øje og udvis stor tålmodighed og udholdenhed. Gør du ikke dette, vil alting tage længere tid, end det behøver. Og tidsspilde kan du ikke bruge.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

STENBUKKEN

Dine tanker er dybe og store. Så hvis du ikke lige finder det gyldne svar på alle dine spørgsmål, så være blot afventende. Det vil give en følelse af større indhold i livet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten

VANDBÆREREN

Husk at tage hensyn både til dine egne og andres følelser. Din lidenskab er i top, og det giver en meget positiv udvikling i livet. Gør det, du holder mest af.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

FISKEN

Din partner og dine relationer må nu plejes. Afsæt derfor hele dagen til meningsfuldt samvær, hvor I ikke skal andet end at nyde hinandens selskab stort.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten