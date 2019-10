VÆDDEREN

Du går i dybe tanker på den økonomiske front og om værdierne i dit liv. Ønsker du at investere i opfyldelsen af et stort ønske, så udskyd det til senere.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

TYREN

Din partner eller kollegaer skal nu have sin del af din opmærksomhed. Klarer du det, får du en god dag. På grund af usikkerhed bør du dog ikke regne med noget.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

TVILLINGEN

Der er en del, du skal have ordnet i dag, også selv om du måtte holde fri. Mange praktiske gøremål er blevet udskudt, men nu er muligheden der endelig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

KREBSEN

Du er både kreativ og produktiv og får en masse gjort. Du er samtidig meget spontan og legende, så kan du være sammen med børn, er det bare lige sagen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

LØVEN

Hjemmet og familien må nu have opmærksomhed, og der ligger en god investering i det bare at være sammen. Det giver dig kæmpestor meningsfuldhed.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

JOMFRUEN

Kommunikation, formidling og det er lave aftaler er i fokus. Men tænk dig om, da det helst ikke være de helt store og dyre aftaler, der kan være for risikable.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

VÆGTEN

Dagen står i økonomiens tegn, og du bruger måske en del penge. Men husk at få en kvittering på købet, og tjek, at garantien er i orden – du kan få brug for det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

SKORPIONEN

Nu er det dig selv, der skal have opmærksomhed. Dine følelser er meget stærke og passionerede, og du går ikke så gerne på kompromis på dette punkt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

SKYTTEN

Du forsøger at komme i kontakt med dine dybeste følelser. Det er gavnligt, men kræver tid og ro. Afsæt derfor den nødvendige tid til at være helt alene.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

STENBUKKEN

Du vil gerne være sammen med kolleger og venner, og du er mere oprørsk og nytænkende, end du plejer at være. Det er godt for dig, men gå ikke ind i konflikter.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VANDBÆREREN

Du er målbevidst og ved, hvad du vil. Det er tid til at tage en beslutning om dit liv eller din karriere. Dette kan være vejen til stor succes på lidt længere sigt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

FISKEN

Du tænker de helt store tanker i dag og fokuserer på retfærdighed. Nogle mennesker er gået for vidt her og er kommet helt væk fra den oprindelige hensigt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten