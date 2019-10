Vædderen

Nye tanker og ideer vælter frem, og de vil vise sig at være livskraftige på sigt. Du vil kunne omsætte ideerne til en økonomisk gevinst. Køb evt. en lottokupon.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren



Tyren

Husk noget selvforkælelse. Har du en partner, så lad denne forkæle dig – og husk at hygge er vigtigt, når arbejdet er klaret. Er du single, så tag dig en flirt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken/Vægten



Tvillingen

Du har en god energi, og du holder af at glæde dig over noget fysisk/konkret. Dette kan ske på jobbet, hvor du har mulighed for at hente en solid succes.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten



Krebsen

Sæt noget af dagen af til kreative processer, gerne sammen med din partner. Dette vil skabe værdi for jeres samliv og gavne den spontane side hos jer begge.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten/Skorpionen



Løven

Du har dit fokus rettet udad mod andre mennesker, og du er meget socialt anlagt. Det gør dig decideret populær hos andre og gavner både samlivet og jobbet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Hvad enten du er i job eller ej, er dette en arbejdsdag, hvor det er vigtigt at få nogle praktiske ting fra hånden, gerne i samarbejde med andre mennesker.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Du har et stort overskud i dag, og du er noget af et legebarn, der har behov for´glæde og spontanitet. Har du mindre børn, er det oplagt at lege sammen med dem.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven



Skorpionen

Du har masser af energi, som kan bruges til at finde på noget romantisk sammen med din partner. Hyg jer derhjemme, i det mindste om aftenen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Meld dine ønsker og behov klart ud, så giver det bonus. Ikke mindst på det indre plan. Er du spirituelt eller religiøst anlagt, er det en ganske forrygende dag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen



Stenbukken

Du har fokus på kvalitet og værdier på det fysiske plan. Inviter din partner på noget god mad, hjemme eller ude. Dette vil blive taget virkelig godt imod.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Vennerne skal nu tilgodeses, så hvad med et lille spontant homeparty omkring et tema, fx din egen hobby, som du på den måde får slået et lille slag for.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren



Fisken

Du går i dine egne tanker og har ikke nævneværdigt overskud til at være social. Tag dig en timeout og husk at få regenereret. Gå fx en lang tur i naturen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken