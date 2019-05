Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du sætter dig et mål og lægger en plan. Nu har du brug for at markere dig over en bred front. Der er også plads til en flirt eller en kærlig stund med din partner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Tyren

Du har brug for at være i bevægelse. Lige nu bryder du dig ikke om at være knyttet til et bestemt sted eller om at skulle forholde dig til faste rammer. Slå dig løs.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Tvillingerne

Tag bestik af situationen. Du skal vide, hvad du gør, for du kan ikke gennemskue alle konsekvenser af en bestemt ting, og du kan heller ikke lodde andres motiver.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Krebsen

Du har fokus på dine medmennesker. Du har nemlig brug for at spejle dig i den respons, du modtager, hvad enten der er tale om kritik eller positiv tilbagemelding.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt

Løven

Sørg for at lægge en fornuftig plan for din dag. Ellers når du nemlig ikke det hele. Der er meget på programmet, men du gennemfører, hvis du går systematisk frem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru/Stenbuk

Jomfruen

Du elsker at dele dine følelser med andre og du har flair for det dramatiske. En affære lige nu er intens, så du flirter ikke bare for sjov, men mener noget med det.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve/Skorpion

Vægten

Lige nu har du fokus på din familie. Du har brug for og søger tryghed hos de nærmeste. Det er også en udfordring, at du ikke lader dig selv blive afhængig af andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

Skorpionen

Du kan træffe en vigtig beslutning på det forkerte grundlag, hvis du kun lytter til dine følelser og ikke tager din sunde fornuft i ed, før du skrider til handling.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vædder

Skytten

Du slås med dit selvværd. Du har nemlig brug for at anerkende dig selv, ikke for det, du har udrettet, for der kan du altid gøre mere, men fordi du er et menneske.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

Stenbukken

Du har brug for friske input og udvikling. Du er meget modtagelig overfor det, der foregår omkring dig, så du har let ved at føle, at der sker noget hele tiden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

Vandbæreren

Du kan have svært ved at finde en grimasse, der kan passe. Du reagerer nemlig ikke prompte, når en situation kræver det, så du må bakke ud på et senere tidspunkt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

Fiskene

Du har masser af drømme for dig selv og for din fremtid, men du er også opmærksom på, hvad de andre har brug for, og om dine behov er afstemt med fællesskabets.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte