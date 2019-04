Hvordan ser din onsdag ud? Find ud af det her.

VÆDDEREN

Du kan føle dig fristet til at overdrive dine følelser. Du er gavmild og giver dig selv og andre en

lang line. Sørg for at nyde det enkle, som stimulerer sanserne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

TYREN

Du er omgængelig og nyder at give af dig selv til andre. Du har særdeles stor appetit på

kærligheden i denne tid, og din livsglæde virker som en magnet på andre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling

TVILLINGERNE

Hastværk er lastværk, og du kan have en tendens til at handle, før du har en strategi. Du bør

tæmme din impulsivitet og afholde dig fra enhver ny investering.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

KREBSEN

Pas på med at love for meget. Måske kan du ikke levere varen. Du er ikke ude på at vildlede

folk bevidst, men du kan være mere end en anelse optimistisk for tiden.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

LØVEN

Du er ikke længere bundet til andre, fordi du har brug for dem overlevelsesmæssigt. Dine

relationer skal nu tjene et højere åndeligt formål. Du søger en soulmate.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du har det godt fysisk og åndeligt. Du går ind i samværet med andre uden en bestemt

dagsorden. Du ønsker blot, at du og dine medmennesker skal have det godt sammen.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

VÆGTEN

Du letter fra jorden. Du har nemt ved at forelske dig og nemt ved at involvere dig. Du går

måske for langt uden at vide, hvad du gør. Så nyd livet, men lov intet.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

SKORPIONEN

Du er doven og udsætter alt det vigtige, der venter på at blive ordnet. Hvad værre er, oplever

du, at din partner heller ikke kan tage et ansvar og komme i gang.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

SKYTTEN

Du er imødekommende og bekræfter andre. Du er så god til at samarbejde og lade andre trække

det tunge læs, mens du selv springer over, lige der hvor gærdet er lavest.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

STENBUKKEN

Du gør, hvad du kan, for at gøre opmærksom på dig selv. Lige nu hungrer du efter mere

anerkendelse, og hvis andre overser dine kvaliteter, skal du gøre dig bemærket.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

VANDBÆREREN

Lige nu kan du overvurdere dig selv eller en anden, måske fordi du har brug for et idol, noget,

du kan se op til. Tillæg ikke andre mere autoritet, end de egentlig har.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

FISKENE

Du har kurs mod skuffelse eller nederlag, hvis du har haft for store drømme, eller hvis du har

forsømt at gøre dit forarbejde. Analyser din situation, og begynd igen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs