Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har brug for at koncentrere dig om de universelle værdier, dvs. det, der ikke koster noget, men som alligevel giver den største glæde og en følelse af indre værdi.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

Tyren

Du kan mærke dig selv, og det giver en fornemmelse af styrke og selvsikkerhed. Det sætter dig også i stand til at sætte ind med stor kraft, når det for alvor gælder.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Tvillingerne

Du har mindre energi til projekter, som kræver, at du anstrenger dig fysisk. Til gengæld er der fuld gang i din indre verden. Du fornemmer en masse og udvikler dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vædder

Krebsen

Du kan godt hanke op i dig selv. Omverdenen kræver nu, at du deltager på lige fod.u har mange flere venner, end du aner, og man vil meget gerne underholde dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

Løven

Der skal ske noget på arbejdsfronten. Du har længe villet opnå noget, og nu oplever du, at målet er snublende nær. Du skal måske gå på et kompromis, men det er ok.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Jomfruen

Du besidder en god portion entusiasme lige nu, og du har masser af idéer. Du er interesseret i, hvad der sker på den lange bane. Der skal være en rød tråd i det hele.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

Vægten

Tiden er inde. Du skal i gang med noget nyt. Du har gode kort på hånden, men det kræver, at du rydder op i din fortid og sletter dårlige vaner og negative tanker.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Skorpionen

Du skal ud og opleve noget med din partner eller en god ven. Der er ikke tid til at sidde hjemme og gå i stå foran fjernsynet. Du skal lære nye mennesker at kende.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

Skytten

Du har det godt med at ordne alt det praktiske, og lige nu finder du på en bedre måde at gøre det på. Du er effektiv og gennemskuer uden videre en dårlige rutine.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Stenbukken

Du flirter helt vildt, men du er også villig til at sætte handling bag ordene. Lige nu er du ude på en oplever, og det gælder om at handle på alle mulighederne.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

Vandbæreren

Du har brug for tryghed, og derfor gør du noget for at sikre de faste rammer. Du gør orden i dit hjem. Du søger tryghed i dit sande hjem, altså i din indre kerne.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

Fiskene

Du skal lære at skelne. Der foregår en del omkring dig. Men nogle af de historier, du hører, er ikke sande. Vær forsigtig med at bringe chokerende nyt videre.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru