Vædderen

Der er masser af social aktivitet på tapetet, selv om du generelt ikke føler, at du slår til. Du skal gå meget på kompromis lige nu, og det huer dig i mindre grad.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tyren

Du oplever en del uklare signaler fra vennekredsen. Ikke desto mindre er det der, du skal hente din energi og inspiration. Du kan med fordel nyde selskabelighed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

Tvillingerne

Der er mange spillere på banen. Alligevel er det afgørende, at du melder dig. Du står ved et skæringspunkt, hvor du skal byde ind. Ellers går du glip af en chance.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Krebsen

Du vælger at trække dig en anelse, i hvert fald følelsesmæssigt. Du beskytter dig på den måde. Du ved inderst inde, at det er vigtigt at holde noget for sig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

Løven

Du fjerner nu fokus fra dig selv og omfatter andre med kærlighed. Du er fintmærkende i øjeblikket, og det kan give en følelse af hudløshed og dermed gøre dig sårbar.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

Jomfruen

Du sætter dine behov til side og retter fokus mod det, omgivelserne har brug for. Du behøver ikke at udslette dig selv. Du kan kun give noget, hvis du selv er ok.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Vægten

Du er i gang med en indre frigørelsesproces. Du har brug for masser af tryghed, men det giver dig masser af energi, at du ikke længere lader andres normer styre dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

Skorpionen

Du er ikke på hjemmebane for tiden, men du kan møde en masse frie og spændende mennesker, hvis du sænker dit tillærte panser og møder verden åbent og fordomsfrit.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

Skytten

Du skal forholde dig til en masse aktivitet på hjemmefronten. Du kan ikke få ro. På den anden side kan du være den rastløse, som har brug for at trykke teltpælene op.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

Stenbukken

Der skal ryddes op på skrivebordet – i mere end en forstand. Du har opgaver liggende, som ikke kan blive afsluttet, før du finder ud, hvad du vil på den lange bane.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Vandbæreren

Find ud af, hvad du virkelig tror på, og brug det som pejlesnor. En række beslutninger bliver lettere, hvis du er klar på det basale, som ikke må kompromitteres.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

Fiskene

Du skaber din egen virkelighed i din fantasi. Du arbejder på at finde balance mellem det, du oplever i den ydre virkelighed, og det, som endnu ikke har taget form.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt