Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Lige nu elsker du sport og fysisk aktivitet. Du nyder at være fremme i skoene. Hvis fysisk aktivitet ikke er din boldgade, kan du spille og konkurrere på anden vis.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

Tyren

Dine sociale færdigheder er gode nu, og du foretrækker at være i æstetisk indbydende omgivelser, hvor du kan underholde dig med interessante og behagelige mennesker.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

Tvillingerne

Du har brug for at være i et rart miljø. Du føler uvilje mod noget groft eller upoleret. Lige nu er du en god mellemmand eller formidler, fordi du følger takt og tone.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

Krebsen

Du er fremme i skoene. Du har nemlig brug for at markere dig og gennemføre dine idéer i stor stil. Heldigvis har du så meget sans for at smøre hjulene, at alt lykkes.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Vædder

Løven

Du er helt på forkant med det, der sker, og kan derfor få din vilje igennem på den gode måde. Du har nemlig styr på dit temperament og fornemmer nuets muligheder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru/Stenbuk

Jomfruen

Du har fat i, hvordan folk skal tackles, men det gør, at du måske ikke tager de kampe, der styrker din karakter. Gør det, for du også skal lære at sige fra og sætte grænser.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

Vægten

Lige nu kan du tale dig fra næsten en hvilken som helst unode. Dine små rænker er dog godmodige, og du gør, hvad du kan, for at holde sammen på fællesskabet.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

Skorpionen

Du har masser af mod og initiativkraft, men du skal tæmme dine kræfter, hvis du vil have dine projekter igennem. Selvdisciplin og udholdenhed er afgørende dyder nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

Skytten

Hvis du vil have noget igennem, skal du rette fokus på andre. Lige nu bør du sætte din fornemmelse til side. Du kan ikke altid stole på din ellers fine intuition.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Stenbukken

Du stikker hovedet i busken, og det er måske det, du har brug for nu. Det er dog vigtigt, at reelle problemer ikke fejes ind under gulvtæppet. Du skal vove noget.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

Vandbæreren

Du går i byen og retter din opmærksomhed mod andre. Du kan deltage i et idealistisk projekt, men det er også muligt, at du skal gøre noget ved dit kærlighedsliv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

Fiskene

En målsætning, som længe har været i fokus, kan nu realiseres, og du bør derfor komme i gang og gøre, hvad du kan for dig selv, mens vinden blæser i din retning.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling