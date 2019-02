Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er god til at markere din tilstedeværelse. Du har masser af mod, og hvis du ikke har det, formår du at lade andre tro, at du ikke er bange for nogen eller noget.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder/Løve

Tyren

Du er midt i en brydningstid. Du er ved at lægge nogle ting bag dig for at give plads til nye oplevelser og ny udvikling. Smid alt det ud, du ikke længere kan bruge.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

Tvillingerne

Du kan nu med fordel arbejde på et projekt, der kræver intellektuel disciplin og sans for detaljer. Du er rigtig god til at løse problemer, fordi du skærer igennem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Krebsen

Du får sat et økonomisk problem på plads midt på formiddagen. Herefter deltager du i almindelig social aktivitet. Du skaffer dig helt ny viden på et vigtigt område.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Løven

Du skal finde på noget at bruge dig selv til. Hvis du ikke kanaliserer din opsparede energi ind i noget krævende, risikerer du at brænde inde og blive irritabel.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

Jomfruen

Du får ordnet det, der skal ordnes, hvis du går metodisk til værks. Du kan opleve denne proces som lidt hård, men tålmodighed er en dyd og udholdenhed betaler sig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Vægten

Du er nu ude af stand til at holde igen. Du kan forelske dig hovedkulds eller lægge al din entusiasme i et kreativt projekt. Der skal elskes, skabes og opleves.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

Skorpionen

Du har masser tro på dit projekt, om det er en idé eller et produkt. Du kan derfor nu promovere din forretning. Du kan også gøre et fremstød på kærlighedsfronten.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

Skytten

Du gør noget for at markere dig. Du vil anerkendes og forfremmes, hvis det kan lade sig gøre. Det er især vigtigt, at andre forstår, hvor meget du giver af dig selv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Stenbukken

Du kan have tunnelsyn, men til gengæld har du fokus. Du er god til at absorbere ny information, og du organiserer den på en god og for andre praktisk relevant måde.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

Vandbæreren

Du er nu i stand til at fremlægge et synspunkt pædagogisk og velformuleret. Det gør, at du kan formidle vanskeligt stof. Du kan derfor med fordel skrive rapporter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Jomfru

Fiskene

Din partner har store planer. Der skal ske noget, som ikke bare udvider hans eller hendes horisont, men han/hun har også et større forvandlingsprojekt på tapetet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru