Vædderen

Du har behov for at komme ud og spejle dig i andre. Du er ikke til at sidde og trille tommelfingre. Overvej, om du kunne spille en rolle i noget foreningsarbejde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt

Tyren

Du befinder dig et stærkt sted, hvor du har mulighed for at gennemføre dine projekter uden ret meget modstand. Vær blot diplomatisk, så falder alt ud til din fordel.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

Tvillingerne

Du skal forholde dig til, hvad tingene betyder for dig. Du har brug for en overordnet livsforståelse. Du må analysere, så du kan gøre rede for dine bevæggrunde.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Krebsen

Du sætter din integritet meget højt. Du er nødt til at kunne stå 100% inde for dine følelser, så du forstiller dig ikke. Du kan tværtimod være en anelse for ærlig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

Løven

Du kan ikke forvente at blive elsket af alle. Du er på udebane, så du skal mestre diplomatiets svære kunst. Til gengæld vinder du respekt, hvis du gør dig umage.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

Jomfruen

Brug ikke for meget krudt på småting. Koncentrer dig om det væsentlige, og husk, at verden går sine skæve gang, selv om ikke alle er så perfektionistiske som du.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

Vægten

Gør noget ved dit kærlighedsliv. Partneren og/eller et romantisk emne har et godt øje til dig, så det er om at komme i gang hurtigt, mens der stadig er mulighed for det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Skorpionen

Du gør dig klar til at cementere din base. Du har brug for et fast ståsted, hvad enten det er i dit konkrete hjem eller i den indre kerne, du har brug for at finde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

Skytten

Du er stadig særdeles opmærksom på det, der foregår omkring dig. Du sætter dig ind i andres gøren og laden, for du har en naturlig interesse for dine medmennesker.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

Stenbukken

Du investerer dig selv i dit arbejde og har et godt øje for, om du spilder dine kræfter, eller om det rent faktisk nytter noget. Lad andre tage deres del af ansvaret.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

Vandbæreren

Du kan med fordel lære at skelne dine følelser fra andres. Hvad folk gør kan handle meget lidt om dig. Forbliv centreret, og lad omgivelserne spille deres eget spil.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

Fiskene

Du har brug for at komme i kontakt med din indre verden, så du kan med fordel spille noget musik, nyde en film eller dyrke en kreativ interesse. Luk verden ude.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve