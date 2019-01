VÆDDEREN

Du kan føle dig holdt tilbage eller ligefrem holdt nede. Du kan reagere ved at blive vred, men du skal forsøge at forvandle din frustration til konstruktiv energi.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TYREN

Du er nødt til at holde en pause lige nu. Du har nemlig god mulighed for at møde den eneste ene eller gøre den kærlighed, du allerede har, til den store kærlighed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Løve

TVILLINGERNE

Du er nede og vende. Du ser på, hvad der foregår under overfladen, for du har brug for at forstå, hvad der motiverer dig selv og andre. Det giver perspektiv for dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

KREBSEN

Vær opmærksom på al økonomisk transaktion. Du skal have indsigt i indtægt og udgifter i disse tider. Grib ikke for hurtigt til pengepungen, men betal det, du skal.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

LØVEN

Du er ikke på eget territorium og skal derfor rette ind efter, hvordan andre vil have det. Men du lærer noget. Du får en indre platform uafhængig af andres respons.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

JOMFRUEN

Du går til den, og andre kan ikke helt følge med. Du presser for meget på og folk kan derfor irriteres af din trang til at bore i det, der ligger til grund for noget.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Du er i humør til at skeje ud eller male byen rød. Lige nu burde du prøve en god restaurant eller forkæle din elskede med hjemmelavede kulinariske specialiteter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

SKORPIONEN

Du kan føle, at du er under beskydning. Du kan opleve, at nogen eller noget, står i vejen for din frie selvudfoldelse. Læg bånd på din irritation. Tænk konstruktivt.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

SKYTTEN

Du nyder livet til fulde, og det er lige præcis det, du er ekspert i. Gå ud i livet med en ven eller kæreste. Du vil nok overraske med din trang til at spendere.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

STENBUKKEN

Du kan have en tendens til at lukke ned for din vrede og på den måde ophobe irritation. Giv dig tid til at forstå dine følelser, og det bliver nemmere at sige fra.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

VANDBÆREREN

Du kan have svært ved at finde den helt rigtige balance mellem forsigtig planlægning og udadrettet initiativ. Her og nu lærer du en masse, du kan bruge fremover.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

FISKENE

Gå ud med en ven eller kollega. Du har brug for at skeje ud og tiden er til det, selv om du måske spenderer for meget og er udkørt i morgen, når du skal på arbejde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer