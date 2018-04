Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du besidder en meget stor viljestyrke. Samtidig er du en god coach, som er god til at sætte andre mennesker i forbindelse med deres stærkeste ressourcer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Din partner vil være god til at sætte dagsordenen med et fint resultat til følge. Det vil glæde både jer selv og andre. Er du single, så arranger eventuelt en date.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Det er på tide at få ordnet nogle lavpraktiske ting derhjemme og få ryddet op. Gør gerne lidt ekstra for sundhed og helbred. Lav sund mad og gå en lang tur.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Krebsen

Dit følelsesliv kan være helt elektrisk først på dagen og indimellem komme helt op i det røde felt. Lad følelserne være brændstoffet til en kreativ proces.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Familie og nærhed står øverst på dagsordenen. Aktiviteterne må gerne foregå derhjemme. Du er også meget omsorgsfuld og empatisk, hvilket andre sætter pris på.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Du er social og kan finde på sjove ting sammen med andre i familien og omgangskredsen. Dog skal et par rutineopgaver også passes ind i det hele.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vægten

Du har behov for hygge og nærvær. Sæt derfor tempoet ned og tag dig en timeout sammen med din partner oven på en lidt hektisk periode – nyd det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Du behøver nærvær og intensitet. Gå lidt ind i dig selv, men vis alligevel dine dybe følelser over for dine nærmeste. De vil sætte stor pris på, at du gør dette.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen/Skorpionen

Skytten

Du har brug for rum til at kunne trække dig tilbage. Det vil være godt med meget ro, og det er godt at være ude i naturen det meste af dagen for at lade op.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

Du får mange ideer og indfald, som kan slå over i et tankemylder, hvis du ikke prioriterer. Det er vil være godt med samvær med venner eller kammerater.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Du har mange mål, du gerne vil nå, og du skal nok komme en god del af vejen. Men tag den med ro, det er måden at nå længst på – og måske endda nå helt i mål.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Du er god til at tænke store tanker og derved bryde grænser ned og få et gennembrud. Du føler lykke, hvis du oplever en indre vækst og udvikling.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten