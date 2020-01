Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Glæden og optimismen kombineres i dag med det mere alvorlige aspekt af livet, især hvis du er født i midten af april. Tag fat i de helt store linjer frem for detaljerne.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Tyren

Du tænker dybt over livets værdier, herunder økonomien, og måske skal der nu spares oven på en tid med stort forbrug. Tænk i nye baner, så finder du en god løsning.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tvillingen

Dine relationer er i centrum, og du skal nok finde en god balance, medmindre du er født fra 6.-9. juni. Undlad da at tage faste beslutninger, da du ikke er helt klar.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Krebsen

Jobbet er i fokus på den seriøse måde. Du tænker måske på at søge nyt job, især hvis du er født i midten af juli. Men du har brug for at tænke mere, før du handler.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Løven

Du har overskud til det hele nu, også til at tage ansvar for din egen fremtid. Også i parforholdet tager du din tørn på en forpligtende og disciplineret måde.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Jomfruen

Nærheden er nu i fokus. Derfor må du tage ekstra meget ansvar for hjemmetog familien. Du udviser meget stor omsorgsfuldhed, især hvis der er børn i familien.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vægten

Du er en ørn til at sætte ord sammen og/eller at kommunikere generelt. Derfor får du ryddet op i din korrespondance nu og får givet de nødvendige beskeder.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skorpionen

Økonomien er i centrum, og har du på det seneste brugt lidt for mange penge, har du nu mulighed for et mindre lån eller på anden vis få rettet op på ubalancen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Skytten

Dine følelser kan pludselig gå i udbrud, og det kan få indflydelse på dit temperament og din tålmodighed. Tæl gerne til ti, før du træder yderligere i karakter.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Stenbukken

Du har brug for at trække dig lidt tilbage og være alene i en periode. Yoga eller meditation er godt, og måske kan du også bede en bøn om fred i verden og i dig selv.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Vandbæreren

Det er nu, du kan tage vigtige beslutninger om din fremtid, og her skal du ikke sigte for lavt. Du får gode ideer til forbedringer i livet, men du må knokle for det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Fisken

Du kan blive lidt træt af hverdagens trummerum, og du begynder at forme din fremtid, og her håber du på at finde dit kald, enten i tilknytning til dit arbejde eller fritid.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken