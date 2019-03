VÆDDEREN

Du kan se en sag fra flere sider, og du er villig til at gå på kompromis eller holde din

egen mening tilbage, så du ikke kolliderer med andre, og du vinder på det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

TYREN

Du har brug for mere luft omkring dig. Du kan sagtens bede dine familie og dine

venner om at lade dig gøre noget på egen hånd. Lad ikke pligterne tynge dig ned.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

TVILLINGERNE

Du opdager, at det, der forhindrer dig i at realisere det liv, du vil leve, er dine fastlåste

holdninger. Du kan ændre dit liv, hvis du ændrer din måde at tænke på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Du har fokus på materielle ressourcer. Du opdager, at du sidder sikkert i sadlen, hvis

du undlader at sammenligne dig med andre, og hvis du værdsætter det, du har.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tvilling

LØVEN

Du mærker dig selv ret godt nu. Det giver dig styrke til at stå fast, når situationen

kræver det, og du kan opsøge de mennesker, som kan dække de behov, du har.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

JOMFRUEN

Du lærer at tage mere hensyn til dig selv. Når du er alene, opdager du dine egentlige

behov og dit autentiske selv. Du kan være romantisk. Men du drømmer bare.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

VÆGTEN

Du har fokus på det, der skal ske fremover, men dagen kræver også, at du ser på

venner og bekendtes behov. Sociale relationer og en vision for samfundet er i fokus.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKORPIONEN

Du stræber målrettet efter at blive set. Hvis du føler, at din familie eller venner ikke

værdsætter dig, er det nu tid til at sige, at du har brug for anerkendelse.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

SKYTTEN

Du er i bevægelse, så søndagen skal bruges til aktivitet eller en udflugt. Du har i den

grad brug for at opleve og mærke verden. Du må ikke ligge på den lade side.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

STENBUKKEN

Du kører træt, hvis du ikke lærer at slappe af. Der er mulighed for selskabelighed, så

du skal ikke ligge på den lade side, men gribe ud, når muligheden byder sig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN

Du har nemt ved at stille ind på den kollektive stemning, så du får en masse ud at gå

ud eller i byen for underholde dig med andre. Du kan møde den store kærlighed.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKENE

Du risikerer at bruge al din gode energi på noget, der ikke er det værd, og som også

fungerer ganske udmærket, uden at du blander dig. Nyd søndagen i stedet for.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte