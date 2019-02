Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det og meget mere kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du går en periode i møde, hvor du har held med projekter og får anerkendelse for dit arbejde. Du kan med fordel kontakte din chef eller forhandle med en myndighed.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

TYREN

Du har gode kort på hånden, når det gælder kærlighed. Andre forhold i dit liv nyder også særdeles godt af, at du generelt er bedre til at give og tage imod kærlighed.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TVILLINGERNE

Nu er du tolerant. Du kan forstå mange ting, men måske skal du koncentrere dig om et enkelt emne og gå i dybden med det. Du kan med fordel melde dig til et kursus.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Du har fokus på andres behov før middag. Herefter trækker du følehornene til dig og er mere opmærksom på, hvordan du oplever det hele indefra. Tid til en afgørelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

LØVEN

Anden halvdel af søndagen er der fokus på dit parforhold og på dine andre relationer. Du skal dække din partners behov, men du har også selv krav på opmærksomhed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv:2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

JOMFRUEN

Du er god til at kommunikere det, du har på hjerte. Du brænder igennem, fordi du har en umiddelbar og autentisk facon. Du har en fin skelneevne og bliver anerkendt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

VÆGTEN

Det er tid til at lægge dit liv i faste rammer. Du kan ikke fortsætte med at være så uorganiseret. Du skal især have styr på din familie og på forholdene i hjemmet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

SKORPIONEN

Du føler dig nu fri til at gøre det, du har lyst til. Pas på du ikke bliver for impulsiv efter en periode med begrænsninger. Nyd din frihed, men træd ganske varsomt!

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKYTTEN

Du er optaget af positiv tænkning, og det gør, at du med fordel kan tage et initiativ. Du kan undervise andre, fordi du har et oprigtigt ønske om at dele din viden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

STENBUKKEN

Du er lykkens pamfilius eller kan i hvert fald opleve, at det forholder sig sådan. Du er god til at rumme og acceptere dig selv og møder derfor også andre tolerant.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN

Du kan have svært ved at få øje på andre lige nu. Det skyldes ikke, at du er optaget af dig selv. Folk trækker sig snarere, fordi de har andre ting at tage sig til.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

FISKENE

Du er interesseret i rejser - konkrete og dem i overført betydning. Her sætter du dig ind i et emne og på den måde udvider du din horisont. Du udforsker en ny kultur.