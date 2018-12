Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det og meget mere kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du sætter alt ind på at gøre dig klar til det nye år. Du overvejer strategier

og prøver at finde ud af, hvem du kan regne med, når du skrider til handling.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

TYREN

Du har masser af vilje til forandring, men spar på kræfterne. Rom blev ikke

bygget på en dag. Du skal nu søge at fornemme, hvordan dit initiativ vil

udvikle sig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt: Skorpion

TVILLINGEN

Du har gennemslagskraft midt på dagen. Du formår at sige det, sådan

som man forventer, det skal siges. Folk samles omkring dig. Sats på noget

romantisk.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

KREBSEN

Du gør dig klar til at lave om på din situation, så den passer til den person,

du er nu. Du giver den rigtig gas. Men vær opmærksom. Der er amoriner i

luften.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

LØVEN

Du er ret så energisk nu, men muligheden for en affære eller et varmere

forhold til den faste partner er lige om hjørnet. Så sæt de daglige pligter til

side.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du er en ildsjæl. Sørg for at værne om din familie og alle dem, du holder

af. Lige nu er dit hjerte åbent. Der er også flirt i luften. Du kan gribe chancen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

VÆGTEN

Hold lav profil. Du har ikke meget energi. Du har lavet om på nogle ting,

og det trækker tænder ud. Nu skal du mærke, hvordan du har det med det

nye.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Du tænker over den klogeste kurs. Der skal nye boller på suppen, og

forandringen er lige om hjørnet. Lad dig ikke forvirre af et nok så velment

råd.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

SKYTTEN

Du er nu på forkant med udviklingen. Du befinder dig et ret så privilegeret

sted, hvor du kan hjælpe andre. Fokuser på din familie og dine venners

behov

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Du tænker på arbejde og pligter. Prøv at sætte tingene på plads, så du

kan fokusere på dit privatliv og på dine nærmeste relationer. Du kan have

tunnelsyn.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

VANDBÆREREN

Du skal vælge mellem pligt og fornøjelse. Det er tid til at prioritere dine

relationer. Du kan have en affære eller fornemme, at man har et godt øje til dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

FISKEN

Du har brug for at rette blikket udad. Du ruger for meget over noget, som

du alligevel ikke kan gennemskue. Lad andre passe deres og kør dit eget

løb.