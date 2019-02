VÆDDEREN

Du trækker dig – ikke kun fysisk, men også mentalt. Du har brug for at hente næring

i dit indre. Du ved, at du kun har nok energi, hvis du mærker dig selv rigtigt.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

TYREN

Du plejer dine forbindelser af flere grunde. Dels har du brug for det behagelige

samvær, der giver livet mening. Dels er der nogle opgaver, du ikke kan klare alene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TVILLINGERNE

Du har mange jern i ilden. Du vil gerne have skub på karrieren, men det kræver, at

du tager en beslutning og holder fast. Kun vedholdenhed kan give dig varig succes.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Du søger en filosofisk ramme for din livssituation. Du har brug for, at det giver

mening. Du kan med fordel fantasere. Tag på en rejse mentalt eller fysisk.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

LØVEN

Du dykker ned under overfladen. Du vil nemlig have has på en uudgrundelig

situation, der længe har vækket din undren. Af partneren kræver du nu hudløs

ærlighed.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Din partner og/eller omgivelser stiller op med krav på opmærksomhed og feedback.

Din omsorgsfulde ærlighed kan ikke desto mindre misforstås, så tænk, før du taler.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

Pres ikke citronen. Du har kun en vis mængde energi til rådighed, og du ved bedst

selv, hvornår der skal sættes en tydelig grænse. Lad ikke andre skubbe til dig.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

SKORPIONEN

Hold øje med muligheden for en affære. Du kan med fordel date, flirte eller lægge

an. Du ved, hvordan den slags gøres med stil, så det opfattes som en kompliment.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKYTTEN

Du har brug for et trygt og sikkert grundlag, men da du i forvejen er en fri sjæl, kan

du have svært ved at slå rødder. Du kan i stedet for blive mere centreret.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

STENBUKKEN

Du følger med i dine omgivelsers gøren og laden. Du har fingeren på pulsen, og det

gør, at du har mulighed for at sætte ind med et initiativ på det rigtige tidspunkt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

VANDBÆREREN

Hvad angår penge, er du måske en anelse for gavmild, så hold igen og tjek din

konto, før du overspenderer. Din økonomi kan svinge noget, men der er gratis

glæder.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKENE

Du har brug for at blive følelsesmæssigt stimuleret. Du kan bære følelserne udenpå

tøjet, så vær opmærksom på en tendens til at tage tingene lidt for personligt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vædder