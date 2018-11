Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!





VÆDDEREN

Der sker en masse nyt i dag. På en måde bevæger du dig ind på fremmed grund. Du har mange idéer, men tiden kræver, at du føler dig frem i stedet for at tromle.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løve

TYREN

Du skal tænke mere på vennekreds end karriere, og du skal pleje dit netværk. På den måde skaber du et bedre grundlag for din fremtid, og du har det sjovere.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TVILLINGEN

Se at komme ud starthullerne. Du er nemlig ambitiøs for tiden. I en lang periode fremover stræber du efter at nå et vigtigt mål. Vennerne skubber på.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:6

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vægt

KREBSEN

Du er i tæt kontakt med din kerne nu. Du går ind i en periode, hvor du har masser af energi og selvtillid. Du er mere søgende end ambitiøs. Livet er en rejse.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

LØVEN

En konflikt i dit hjem tilspidses midt på eftermiddagen. Du vil et. Din partner vil noget andet. Jeres fælles projekt får succes, men I skal finde fælles fodslag.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Din partner har nu fuld fart på, og du nyder, at du ikke skal tage initiativet hver gang. Du sætter tempoet ned, men det gælder om at deltage på lige fod.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Du prøver at skaffe penge til et kreativt projekt, men det kan knibe med at få det hele til at hænge sammen. Sæt tæring efter næring. Du kan alligevel gennemføre.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Skytte

SKORPIONEN

Du er på vej ind i en god periode, hvor du har meget succes, fordi du har energi til at gennemføre. Desuden smitter din livsglæde, og det tiltrækker hjælp.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vægt

SKYTTEN

Det glider for dig, så flyd med strømmen. Nu kan du nemlig ikke selv sætte dagsordenen, men du får energi af at samarbejde med andre om at nå et mål.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Hold igen med dine penge. Du kan være spontan nu og derfor også impulsiv. Find ud af, hvad der har virkelig værdi. Erstat ikke et behov med et andet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN

Du mærker efter og udtrykker dig som den du er. Du kan være slagkraftig sidst på dagen, og det kan ryste dine omgivelser, men man ved, hvor du står.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvilling

FISKEN

Mærk efter, hvad du føler inderst inde. Du kan nemlig nemt blive forvirret, hvis ikke du er centreret. Lad ikke andre lokke dig ud i noget, der slet ikke er dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvilling