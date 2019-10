Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du har gang i tankerne og ideerne, og du finder nye veje at gå. Du er meget filosofisk og forsøger at sætte ord på de følelser, der hele tiden rumsterer i dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytten

Tyren

Dagen kan være lidt lumpen, hvad angår følelser og penge. Da du er særdeles opfindsom, finder du let en vej til at få rettet op på tingene, så de går din vej.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tvillingen

Du har positivt fokus på dit parforhold eller dine relationer og nærhed i det hele taget. Du må dog ikke helt glemme også at have lidt alenetid i dagens løb.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Krebsen

Dit job er meget vigtigt i dag, men du har svært ved at leve op til din vanlige standard. Tag det stille og roligt og stress ikke, så klarer du dig fint gennem dagen.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Løven

Du er både kreativ og produktiv, men husk at holde pauser, så du ikke bliver stresset. Så kan du sprudle og være noget for alle dem, du møder i dagens løb.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

Jomfruen

De to vigtigste ting i dag er hjemmet og jobbet, og de skal være i balance, så en

hjemmearbejdsdag kan anbefales. Nogen kan få brug for din hjælp og omsorg.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vægten

Du er meget livlig og har et pænt stort overskud, men driv ikke rovdrift på dig selv. Vær tro mod din grænse for, hvornår du har gjort mere end nok for andre.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skorpionen

Det er dagligdagens kvaliteter, der er vigtige nu, også de mere fysiske i form af økonomien, hvor budgettet evt. skal strammes på grund af nogle større køb.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

Skytten

Det er dig, der er i fokus, og det gælder følelserne og kommunikation af disse. Sæt ord på dem, og vær helt ærlig og undgå for alt i verden virkelighedsflugt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vædderen

Stenbukken

Din fantasi og din intuition kan slå alle rekorder i dag, men husk at tjekke dine fornemmelser af, især på det økonomiske område – og husk: Lad dig ikke snyde.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Vandbæreren

I dag må du skaffe tid til at dyrke dine interesser. Hvis det ikke er muligt at gøre dette sammen med andre, hvad du helst vil, så må du klare det alene.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Fisken

I dag føler du, at dit arbejde skal være en mission eller et kald, hvor du ofrer dig for andre. På den måde får du bedst dine ambitioner til at gå i opfyldelse.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken