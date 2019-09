Hvordan ser din onsdag ud? Find ud det lige her.

VÆDDEREN

Du har behov for at være særdeles målrettet, både på det personlige og det professionelle plan. Du kan nu tage en beslutning, der får betydning for

resten af livet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TYREN

Det er vigtigt med de store tanker, som også er lyse og optimistiske. Du vil gerne skabe glæde omkring dig og se de tændte lys i dine medmenneskers øjne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

TVILLINGEN

Du har mest fokus på den indre verdens passion, dybde og intensitet, men du deler gerne disse tilstande med dine omgivelser. Samtidig har du en stærk vilje.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Du står for en åben attitude med stort fokus på din omverden, herunder dit parforhold. Du har behov for at diskutere fremtiden med din nære familie.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

LØVEN

Du har fuldt blus på flere livsområder. Ud over jobbet vil du gerne leve sundt og harmonisk med en god døgnrytme, hvad hvile, søvn og aktivitet angår.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Du er ret kreativ og finder glæde i at afdække dine medmenneskers dybeste ressourcer. Du er kort sagt noget af en psykolog og en fin menneskekender.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven/Skorpionen

VÆGTEN

Du er nysgerrig, åben og lærenem, og det kommer dine nærmeste omgivelser til gode. De betyder ekstra meget for dig i dag, så afsæt hele din frie tid til dem.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Du er meget kommunikerende og åben. Tag en rigtig god snak med familien, eventuelt ved at invitere dem på en rolig udflugt, hvor man også kan få slappet af.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKYTTEN

Du har behov for at se nærmere på værdierne, herunder din økonomi. Du har sikkert fået brændt en del penge af på det seneste, så der skal findes besparelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

STENBUKKEN

Hvis du ikke føler dig som en typisk Stenbuk, så er det nu, du kan komme i god kontakt med Stenbukkens tålmodighed, ansvar, udholdenhed og disciplin.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken/Vædderen

VANDBÆREREN

Du har behov for den mere indadvendte attitude med behov for alenetid. Din intuition og dine drømme er meget stærke, så lyt til dit indre og få brugbare svar.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

FISKEN

Du ønsker mere fællesskab, der er centreret omkring dine interesser, og i den henseende er du nu meget opfindsom og nytænkende. Det vil virkelig give pote.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren